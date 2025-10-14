Tomasson viene esonerato da CT della Svezia ma entra nella storia: è la prima volta che succede

Jon Dahl Tomasson è stato esonerato dalla Svezia ed è entrato nella storia. La Federazione svedese infatti non aveva mai esonerato un CT, è la prima volta che accade.

Jon Dahl Tomasson è stato esonerato dalla Svezia dopo l'ultima sconfitta interna rimediata a Stoccolma nella serata di ieri dalla Nazionale contro il Kosovo nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Isak e compagni sono fermi a un solo punto nel girone, come ultimi, e per qualificarsi servirà un'impresa, o al massimo una combinazione di risultati che possa portarli ai playoff grazie al successo nel girone di Nations League.

La Svezia dovrà battere la Svizzera e la Slovenia il mese prossimo e recuperare una differenza reti di -4 per avere qualche possibilità di piazzarsi tra le prime due nel suo girone di qualificazione al Mondiale. Non facile, ma nemmeno impossibile. Nel frattempo però è stato sollevato dall'incarico di CT l'ex milanista Tomasson. L'allenatore, entrato subito nella storia come primo straniero (danese ndr) ad allenare la Svezia, va via con un altro record storico: la Federazione nella sua storia non aveva mai esonerato un CT. Di fatto è la prima volta che succede.

I precedenti CT si sono dimessi o hanno concluso il proprio contratto in scadenza. Ma mai nessuno era stato esonerato in corsa. "La decisione presa dal consiglio direttivo dell'associazione si basa sul fatto che la nazionale maschile non ha prodotto i risultati sperati", ha affermato in una nota il presidente della Federcalcio svedese, Simon Astrom. "C'è ancora la possibilità di uno spareggio a marzo e la nostra responsabilità è garantire le condizioni più ottimali possibili per poter raggiungere lo spareggio per la Coppa del Mondo. A tal fine, riteniamo che sia necessaria una nuova leadership, nella persona di un nuovo allenatore".

Tomasson durante una partita della Svezia.

Tomasson era stato nominato nel febbraio 2024 e, dopo aver perso tre delle sue prime quattro partite da allenatore, tutte amichevoli, ha guidato la Svezia da imbattuta in Nations League e alla promozione in Nations League B. Questo ha permesso alla Federazione di guardare con fiducia al futuro ma i risultati nelle qualificazioni Mondiali sono stati pessimi nonostante una coppia d'attacco di tutto rispetto composta da Isak e Gyokeres. Tomasson era subentrato a Janne Andersson che aveva lasciato l'incarico dopo la mancata qualificazione a Euro 2024.