Tobias Del Piero trova squadra: “Puntiamo sulla valorizzazione di giovani del nostro Paese”

È rimasto poco tempo senza squadra Tobias Del Piero, il figlio primogenito di Alessandro Del Piero e di sua moglie Sonia Amoruso. Il 18enne non vuole mollare il sogno di diventare un calciatore professionista e non si è lasciato abbattere dal benservito datogli in maniera abbastanza brusca dalla Sanremese lo scorso dicembre. "Non guardiamo al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio – aveva spiegato il presidente del club ligure Masu circa il fallimento dell'operazione Del Piero Jr – mantenendo fede alla nostra etica morale e sportiva". Tempo qualche settimana ed ecco arrivare la firma di Tobias con la Pro Sesto, formazione di Serie D.

Tobias Del Piero firma con la Pro Sesto fino a giugno: "Insieme, per continuare a crescere"

"Un'operazione di prospettiva, che guarda al futuro con il costante obiettivo di puntare sulla valorizzazione di giovani del nostro Paese", è il commento della società lombarda, come riporta ‘Sesto Notizie'. Tobias Del Piero era arrivato alla Sanremese da svincolato nel luglio del 2025, ma da allora non era riuscito a giocare neanche un minuto in partite ufficiali, scendendo in campo solo in tre amichevoli estive, frenato anche dalla pubalgia.

Ora una nuova ripartenza per il figlio di Alex, che trova qualcuno che crede in lui dopo un'attesa di un paio di mesi. "Insieme, per continuare a crescere", recita la breve nota ufficiale con cui il club di Sesto San Giovanni ne ha annunciato la firma. Il contratto è breve, fino al 30 giugno di quest'anno, Tobias deve darci dentro per dimostrare di poter avere una carriera da calciatore.

La Pro Sesto è attualmente quinta nel Girone D della Serie D, sta lottando per un posto nei playoff, con l'obiettivo dichiarato di tornare il prima possibile tra i professionisti, ovvero cogliere la promozione in Serie C. Il club biancoceleste ha annunciato il figlio di Del Piero come trequartista, si disimpegna anche come ala destra e più in generale come centrocampista con caratteristiche offensive.

Tobias ha mossi i primi passi nelle giovanili della Juventus Academy a Los Angeles, poi si è trasferito in Spagna, militando nelle giovanili di Getafe e Alcorcon. Nel 2024 si è trasferito in Italia: l'ingresso nell'Under 18 dell'Empoli è stato la sua prima esperienza in un settore giovanile italiano professionistico. L'anno dopo è arrivato il suo primo contratto ‘da grande' con la Sanremese in Serie D. Un'esperienza finita male, ma l'età è della parte del ragazzo torinese: ha ancora tutto il tempo di mostrare le sue qualità.