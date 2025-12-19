Il figlio di Del Piero via dalla Sanremese: “Teniamo fede alla nostra etica morale e sportiva”

La giovanissima carriera di Tobias Del Piero, figlio primogenito di Alex Del Piero, conosce un brusco stop alla sua prima tappa tra i ‘grandi' dopo quelle delle squadre giovanili in cui aveva militato finora. Il 18enne è stato svincolato dalla Sanremese – club di Serie D dove era approdato in estate, annunciato lo scorso 19 luglio (qui sotto il post di quel giorno) – senza che sia riuscito a giocare un solo minuto in partite ufficiali. Tobias ha vestito la maglia del club ligure solo in occasione di tre amichevoli estive prestagionali. La motivazione ufficiale è la pubalgia che ha impedito al ragazzo di scendere in campo. Il resto lo racconta il presidente della Sanremese, Alessandro Masu, che sottolinea la coerenza della decisione presa, parlando di "etica morale e sportiva".

Perché la Sanremese ha svincolato il figlio di Alex Del Piero: le parole del presidente Masu

"A proposito dell'uscita di Tobias Del Piero, come avevo detto quando lo abbiamo ingaggiato, ripeto quanto dichiarato a luglio: la Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio – spiega senza giri di parole Masu, come riportato da ‘Sanremonews' – Abbiamo fatto una scelta ad inizio anno fidandoci del DS Quintieri. Quando mi sono accorto che le cose non funzionavano, ho deciso di cambiare radicalmente mantenendo fede alla nostra etica morale e sportiva. Come abbiamo deciso di confermare gli altri due figli d'arte (Djorkaeff e Gattuso), così abbiamo deciso di comune accordo con Alessandro Del Piero di interrompere il rapporto sportivo con il figlio Tobias. Auguro a Tobias di poter dimostrare altrove quello che non ha potuto dimostrare a Sanremo".

La famiglia Del Piero al completo: Alex con la moglie Sonia e i tre figli, Tobias è il maggiore

Nelle parole del numero uno della Sanremese, attualmente quartultima nel Girone A della Serie D, non è casuale quel "fidandoci del DS Quintieri", cui accolla in toto la scelta di arruolare Del Piero Jr. Quintieri si era dimesso un paio di mesi fa, dopo che erano stati esonerati l'allenatore Davide Moro e il suo vice Alessandro Bastrini. "Il 28 ottobre scorso ho inviato alla società una pec con la quale annunciavo le mie dimissioni dal ruolo di direttore sportivo per divergenze sia di natura tecnica che umana", aveva spiegato il dirigente. Era stato sempre lui a portare alla Sanremese in estate altri due ‘parenti eccellenti': Oan Djorkaeff (figlio di Youri) e Francesco Gattuso (cugino di Rino). Loro due restano, a differenza di Tobias.

Chi è Tobias Del Piero, il figlio 18enne di Alex: gioca anche lui come trequartista

Tobias Del Piero è il figlio primogenito dell'ex capitano della Juventus e di sua moglie Sonia Amoruso. È nato il 22 ottobre 2007 a Torino, dunque ha appena compiuto 18 anni. Gioca principalmente come ala destra, trequartista o centrocampista offensivo. Tobias ha iniziato nelle giovanili della Juventus Academy a Los Angeles, poi si è trasferito in Spagna, giocando nelle giovanili di Getafe e Alcorcon. Nel 2024 è tornato in Italia, entrando nell'Under 18 dell'Empoli, la sua prima esperienza in un settore giovanile italiano professionistico. Infine nell'estate di quest'anno è arrivato il contratto con la Sanremese Calcio, interrotto prematuramente. Il figlio di Alex è giovane e avrà modo di rifarsi, se davvero ha dentro il fuoco di voler fare il calciatore.