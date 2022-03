Tifoso dell’Ajax senza vergogna: Antony vuole dare la maglia a un bambino, lui gliela ruba di mano Il classico del calcio olandese tra Ajax e Feyenoord ha offerto grande spettacolo in campo, ma nel dopo partita c’è stata una scena davvero triste: “Ora bannate quell’uomo”.

A cura di Paolo Fiorenza

Come rovinare una bella scena con un gesto davvero inqualificabile: il furto con destrezza avvenuto al termine di Ajax-Feyenoord, match vinto dai Lancieri quasi allo scadere, sporca la festa di fine partita alla Johann Cruijff Arena. De Klassieker, il classico del calcio olandese, è stato tiratissimo e spettacolare, pure troppo a giudicare dall'incendio divampato a inizio partita dietro la porta del portiere Onana, quando i tifosi di casa hanno fatto esplodere alcuni fuochi d'artificio.

Il grande protagonista della sfida è stato il brasiliano Antony, che a 4 minuti dal termine ha siglato il definitivo 3-2 per l'Ajax, risultato che consente alla squadra di Erik ten Haag di restare prima in classifica nell'Eredivisie con due punti di vantaggio sul PSV.

L'esultanza del 22enne ex San Paolo è proseguita poi dopo il fischio finale, col giocatore che si è diretto verso i tifosi per festeggiare assieme a loro. In particolare, il nazionale verdeoro aveva individuato in mezzo al pubblico un bambino cui regalare la propria maglia numero 11, ma lì è accaduto il fattaccio, immortalato in un video poi diventato virale.

Mentre Antony era circondato dai tifosi, un uomo alle sue spalle ha allungato il braccio con destrezza e approfittando del fatto che il giocatore non potesse vederlo, gli ha tirato via la maglietta dalla mano, prima che potesse darla al bambino. Il ladro si è allontanato poi velocemente, risalendo le scale della tribuna. Una scena davvero triste ed è auspicabile che essendo il volto dell'uomo ben riconoscibile nel video, venga identificato per esporlo alla figuraccia che merita. E c'è chi arriva a chiedere che l'uomo venga bannato dallo stadio di Amsterdam: probabilmente si pentirà di quel trofeo portato a casa in maniera truffaldina.