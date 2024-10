video suggerito

Tifosi dello United aggrediti dagli ultras del Fenerbahce: avevano pianificato tutto online Agitazione in città a poche ore dalla partita: circa 50 ultras del Fenerbahce hanno preso d’assalto i tifosi del Manchester Unite, colpendoli con calci, pugni e anche un piede di porco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Nella notte Istanbul è stata scossa da una lite fra tifosi, proprio alla vigilia della partita di Europa League tra Manchester United e Fenerbahce: un gruppo di circa 50 ultras turchi ha inseguito e picchiato diversi tifosi inglesi, giunti in città per assistere alla partita in programma questa sera. Sono immagini scioccanti che riprendono una rissa ben organizzata dalla tifoseria di casa che aveva messo a punto tutte le operazioni confrontandosi online.

Tutto è nato da uno scambio di battute con un tifoso inglese che aveva risposto in malo modo a un gruppo di sostenitori del Fenerbahce che avrebbero deciso di colpire a sorpresa gli avversari nel centro della città, alle porte di un frequentatissimo hotel, per poi condividere le immagini su tutti i social come una forma di avvertimento.

Tifosi inglesi aggrediti dagli ultras del Fenerbahce

Le immagini dell'attacco sono scioccanti e anche i racconti dei tifosi del Manchester United mettono i brividi. Secondo quanto riportato dal DailyMail, che ha sentito alcuni dei protagonisti della triste vicenda, circa 50 turchi avrebbero preso d'assalto un gruppo di inglesi che camminava in città. Uno di loro è stato addirittura aggredito con un piede di porco. Le aggressioni sono avvenute a poca distanza da Piazza Taksim che purtroppo è ben nota alla cronaca inglese: lì nel 2000 due tifosi del Leeds furono uccisi con alcune coltellate da diversi ultras del Galatasaray poche ore prima della semifinale di Coppa UEFA.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se c'è stata tanta paura. "Un ragazzo mi ha seguito per strada e ha fatto finta di aiutarmi prima di colpirmi alla mascella" ha raccontato uno dei ragazzi in trasferta, visibilmente spaventato da tutto ciò che era accaduto. Il gruppo di ultras del Fenerbahce era composto da circa 50 persone che hanno accerchiato le vittime prima di colpirle con calci, pugni e qualche oggetto pericoloso.