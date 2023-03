Tifosi della Roma contro la squalifica di Mourinho, pañolada contro il Sassuolo: “È un’ingiustizia” I tifosi della Roma vogliono far sentire la loro voce contro la squalifica di José Mourinho, organizzata una pañolada di protesta durante la gara col Sassuolo.

A cura di Vito Lamorte

Nelle scorse ore è arrivata la decisione da parte della Corte Sportiva d'Appello, che ha respinto il ricorso della Roma e confermato le due giornate di squalifica a José Mourinho dopo il ‘caso Serra' che aveva visto coinvolto l'allenatore portoghese a Cremona.

In questo modo lo Special One non sarà in panchina né contro il Sassuolo né contro la Lazio e lo stesso tecnico di Setubal ha voluto rispondere a questa decisione sul proprio profilo social con il gesto delle manette.

A supporto di Mourinho si sono mossi i tifosi giallorossi, che hanno organizzato un’iniziativa che andrà in scena durante la partita di domani all’Olimpico contro i neroverdi: nel corso del match si terrà una pañolada, ovvero un un gesto di protesta attuato allo stadio sventolando dei fazzoletti bianchi.

Ad organizzare questa manifestazione sono due gruppi di tifosi giallorossi. Sul profilo Facebook dell'Associazione Italiana Roma Club si legge: "Dopo l'ennesima ingiustizia subita dalla nostra Roma e dal nostro allenatore da parte delle istituzioni calcistiche italiane, con il loro giudizio a senso unico, l'A.I.R.C. invita i suoi associati e i tifosi della Roma a far sentire civilmente domani il proprio sdegno: portate allo stadio oltre all'amore per la Roma, un fazzoletto bianco da sventolare tutti insieme al fischio d'inizio in segno di protesta. Al fianco di Mourinho. Al fianco della Roma".

Anche l’ U.T.R. Unione Tifosi Romanisti parteciperà alla protesta e lo ha comunicato sempre tramite il suo profilo social: "[…]nel prendere atto del comunicato ufficiale dell’A.S. Roma, a seguito della conferma della squalifica di Mourinho da parte degli organi federali, esprime la sua soddisfazione per la determinata scelta Societaria. Invia al Presidente Dan Friedkin ed ai suoi collaboratori le più sentite congratulazioni per la coraggiosa e tempestiva decisione, che auspichiamo riporti all’attenzione delle Istituzioni Sportive il vero significato di lealtà e correttezza fra tutte le componenti del Calcio".

Mourinho aveva avuto la possibilità di sedere in panchina contro la Juventus perché la sanzione era stata sospesa ma poche ore fa la conferma dello stop: una decisione non è stata apprezzata da nessuno nell'ambiente giallorosso, che vuole far sentire la sua voce.