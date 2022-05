Tifosi del Milan picchiati dagli ultras rossoneri durante la festa Scudetto: cosa è successo Brutte scene dopo il fischio finale del match Scudetto tra Sassuolo e Milan. Schiaffi e colpi violentissimi da parte di alcuni ultrà del Milan ad altri sostenitori rossoneri.

A cura di Marco Beltrami

È qui la festa. In casa Milan è il momento di celebrare lo Scudetto. Il sogno del 19° titolo è diventato realtà dopo il trionfo in casa del Sassuolo che ha spento le residue speranze dell’Inter di piazzare il sorpasso all’ultima giornata. Alla fine ad esultare è stata invece la compagine allenata da Pioli, impeccabile nella seconda parte della stagione. Mentre in casa nerazzurra ci si consola con i due trofei messi in bacheca, ovvero Supercoppa e Coppa Italia, i tifosi rossoneri sembrano avere intenzione di festeggiare a lungo. L'entusiasmo milanista è alle stelle e lo si è capito subito già nell'immediato post-gara del Mapei, quando però non è andato tutto liscio a giudicare da alcune brutte immagini circolate poi sul web.

La gioia per la vittoria agevole contro il Sassuolo ha giocato un brutto scherzo ad alcuni dei tantissimi sostenitori del Milan approdati in Emilia per spingere la propria squadra del cuore verso lo Scudetto. Dopo il game over da parte dell'arbitro ecco l'invasione di campo, con i giocatori ospiti che come spesso accade in questa situazione hanno dovuto frenare a fatica l'entusiasmo dei loro fan. Non sono mancati gli episodi spiacevoli, come il furto della medaglia di campione d'Italia a Stefano Pioli, che ha poi lanciato un appello pubblico nella speranza di una restituzione. Ancor prima però sono volati anche colpi proibiti, non tra le due tifoserie o tra queste e le forze dell'ordine, ma tutto in casa milanista.

Colpi proibiti degli ultrà del Milan ad alcuni tifosi

Si è scatenato un parapiglia infatti tra le fila interne dei rossoneri, e i video di quanto accaduto hanno fatto capolino sui social. Nelle immagini si vedono alcuni ultrà del Milan colpire con violenza, altri sostenitori della propria squadra. Schiaffi fortissimi in pieno volto, calci e botte durissime a tradimento o alle spalle da parte di quelli che sono sembrati rappresentanti del tifo organizzato, posizionati a bordo campo nei pressi della zona dove si era concretizzata l'invasione sul terreno di gioco. Ma qual è stata la colpa di questi ragazzi? Quella di essersi fiondati in campo, senza tener conto probabilmente delle indicazioni della Curva, con il risultato di aver dunque cambiato i piani in vista della premiazione.