Tierney e Robertson irrisi dai propri tifosi, esultano per una rimessa contro la Germania: “Robe da pazzi” La pessima figura della Scozia nella sconfitta per 5-1 rimediata contro la Germania al debutto di euro 2024, passa anche attraverso un fuoriprogramma che ha scatenato il sarcasmo dei propri tifosi. Che si sono scatenati in amare ironie davanti alla strana esultanza di Tierney e Robertson dopo solo 3 minuti di gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La pesantissima sconfitta della Scozia al debutto di Euro 2024 non ha fatto perdere ai propri tifosi la voglia di vivere il torneo, rilanciando in alto il proprio orgoglio nazionale. Ma anche i sostenitori più radicali hanno dovuto abdicare di fronte all'esultanza, eccessiva e sconsiderata, da parte di due giocatori in campo contro la Germania: Kieran Tierney e Andrew Robertson. Dopo soli tre minuti di gioco sono stati immortalati a festeggiare una rimessa dal fondo come fosse stato un gol. Sei minuti più tardi, è iniziato l'assolo tedesco per il 5-1 finale con il primo gol di Wirtz: "In quel momento abbiamo capito che saremmo stati condannati".

Orgoglio nazionale. Un marchio di fabbrica con cui si deve confrontare chiunque sfidi i giocatori della Scozia ma ciò che è andato in scena all'Allianz Arena nei minuti iniziali della gara di debutto a Euro 2024 contro la Germania, ha imbarazzato persino i più accaniti e irriducibili sostenitori sia a casa che sugli spalti. Al minuto 3, con il risultato ancora sullo 0-0, Kieran Tierney e Andrew Robertson hanno esultato come avessero segnato un gol, ma alla fine Tierney aveva semplicemente guadagnato una banale rimessa dal fondo. Raggiunto da capitan Robertson i due hanno dato vita ad un siparietto che avrebbe dovuto simboleggiare una Scozia pronta a tutto pur di non soccombere. Peccato che sei minuti più tardi, è iniziato lo show tedesco.

L'esultanza eccessiva di Tierney e Robertson

Effettivamente il comportamento dei due giocatori è sembrato eccessivo per un banale calcio dal fondo, conquistato oltretutto solo dopo tre minuti di gioco, quando ancora le due nazionali dovevano prendersi le rispettive misure. Uno spalla a spalla prolungato tra Tierney e Musiala, poi rivelatosi autentico trascinatore della Nazionale tedesca e migliore in campo, ha esaltato oltremodo gli animi in campo. Il difensore della real Sociedad, in prestito dall'Arsenal, ha subito esultato verso gli spalti, per poi essere raggiunto dal capitano, Andrew Robertson, esterno del Liverpool, in una esultanza decisamente prematura nonché eccessiva.

I commenti di scherno dei tifosi scozzesi verso Tierney e Robertson

Ovviamente, soprattutto di fronte al risultato finale con il pokerissimo dei padroni di casa che hanno fatto ciò che hanno voluto in campo, i tifosi scozzesi non hanno dimenticato quell'atto d'esultanza fuori luogo dei propri giocatori, prendendolo a scherno. Così si sono moltiplicati i commenti ironici verso Tierney e Robertson: "Ho subito pensato che la Scozia fosse nei guai quando Kieran Tierney ha festeggiato la vittoria di un calcio di rinvio al 3° minuto" ha scritto un tifoso sui social.

Subito seguito da altri sarcasmi: "Ricordo solo che, dopo 3 minuti, Kieran Tierney ha festeggiato vincendo un calcio di rinvio. Adesso capisco perché abbiamo perso"; "Tierney festeggia la vittoria di un calcio di rinvio come se avesse segnato un gol vincente dopo tre minuti: roba da pazzi"; "tutto è finito quando Tierney ha festeggiato la vittoria per un rinvio, la Germania ha vinto in quel momento".