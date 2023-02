Tiago Pinto disintegra Zaniolo: “Lo volevano solo Bournemouth e Galatasaray, mi farei due domande” Zaniolo giocherà con il Galatasaray, ma in casa Roma si parla ancora di lui. Il General Manager Tiago Pinto rammaricato per aver incassato meno di quanto pensava in conferenza stampa ha rifilato una pesantissima stoccata al calciatore.

A cura di Alessio Morra

Nicolò Zaniolo è un calciatore del Galatasaray. Le firme ci sono, manca solo il comunicato ufficiale, che non dovrebbe arrivare a breve. Ma di Zaniolo si parla già come ex calciatore della Roma, l'accordo è stato già trovato, ele cifre fanno sorridere anche l'Inter. Danno Zaniolo come un ex giallorosso, pure a Trigoria dove ha parlato del centrocampista, oltre che del mercato, Tiago Pinto. E il General Manager giallorosso ha rifilato una stilettata incredibile al calciatore ligure.

Affare fatto. Tiago Pinto non si nasconde, e dice apertamente che pensava di poter incassare molto di più dalla cessione di Zaniolo, 30 milioni erano stati offerti dal Bournemouth. Ma il Galatasaray lo preleva sborsandone meno di 20: "Non mi nascondo, ho le mie responsabilità. Pensavo di guadagnare di più dalla sua cessione. Una settimana fa avevamo un'offerta migliore. Se sono contento? Non lo sarò mai".

Zaniolo è andato via, il mercato è chiuso e quindi non può essere rimpiazzato. Il dirigente portoghese è conscio delle difficoltà del mercato dei giallorossi, e rimpiange ancora il no al Bournemouth: "Non sono soddisfatto di questo calciomercato. Non mi posso nascondere. Ne abbiamo persi tre, ne abbiamo comprati solamente due. La situazione di Zaniolo è stata difficile da gestire. Con i paletti che abbiamo è tutto diverso. Non siamo riusciti a fare le cose come volevamo. Considerata l'offerta del Bournemouth potevamo creare una squadra più forte, ma non ci siamo riusciti. Mi prendo la responsabilità, ma non potevo cambiare le cose".

Zaniolo è archiviato, ora in casa Roma si parla del rinnovo di Smalling, rinnovo che tarda a dire ad arrivare: "Lui ha il diritto di dire quello che vuole fare fino a maggio. La responsabilità non è solo nostra, siamo stati chiari nel dire che volevamo continuare insieme".

Ma dopo aver parlato anche del futuro di El Shaarawy e di quello di Karsdorp, Tiago Pinto è tornato su Zaniolo e rispondendo a una domanda è stato durissimo nei confronti dell'ex centrocampista, che ora giocherà con Icardi e Mertens.

Tiago Pinto si è fatto una domanda, non si è dato una risposta, ha lasciato tutto in sospeso, ma non ci vuole un genio per capire dove voleva arrivare: "Lui pensa di essere molto bravo e ritiene di dover guadagnare una cifra. Ma poi un giorno vuole andare via dalla Roma, e gli unici club che fanno un'offerta concreta sono Bournemouth e Galatasaray. Allora magari ci dobbiamo pensare che oltre a Tiago Pinto che è scarso, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E io mi farei due domande".