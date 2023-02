Roma addio, Zaniolo ha firmato per il Galatasaray: anche l’Inter applaude, pronta a incassare Il passaggio di Zaniolo dalla Roma al Galatasaray è stato definito con l’arrivo a Istanbul del centrocampista che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Un accordo che fa felici tutti: la Roma che si libera di un calciatore oramai fuori rosa, lo stesso Zaniolo che continuerà a giocare. E l’Inter, che si ritrova con un paio di milioni in cassa.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai è fatta, Nicolò Zaniolo è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Galatasaray, il club che in extremis si è fatto avanti con la Roma e ha presentato l'offerta vincente per prelevare subito il giocatore e trasferirlo ad Istanbul in una squadra già infarcita di vecchie conoscenze de nostro calcio. Un blitz che ha premiato il club turco, con Zaniolo che ha accettato il trasferimento anche ben sapendo che la sua avventura in Capitale era oramai terminata. E con la conclusione della trattativa festeggia anche l'Inter.

L'ultima polemica Zaniolo l'ha voluta riservare per una persona in particolare, Josè Mourinho. Al suo ex allenatore ha dedicato infatti un pungente post dalle storie sul suo profilo ufficiale Instagram in cui si è fotografato in pieno relax con i piedi incrociati. Facendo il "verso" al portoghese in un ultimo riferimento che ha scatenato nuove critiche da parte del popolo giallorosso che sembra non aver sofferto per la sua partenza. Dopotutto nelle ultime settimane i rapporti si erano irrimediabilmente incrinati sia con i tifosi, sia con la società e anche con il gruppo squadra. La "colpa" di Zaniolo sarebbe stata quella di aver rifiutato le proposte ufficiali arrivate dall'estero, per poi ripensarci all'ultimo momento e in ritardo, mettendo in chiara difficoltà la Roma che si stava ritrovando con un patrimonio sempre più svalutato e messo fuori dal progetto tecnico.

Poi, il tentativo flebile di ricucire lo strappo, che non è servito a fare cambiare idea al club che ha aperto all'inserimento del Galatasaray: uscita di sicurezza per tutti. Per la Roma che così ha ottenuto l'obiettivo principale di non tenersi in casa un giocatore che avrebbe trascorso il resto della stagione in tribuna, con la grana di doverci tornare su in estate durante il prossimo mercato. Per Zaniolo che alla fine si ritrova a giocare in una delle società più importanti di Turchia, il Galatasaray, capolista in Super Lig e dove militano altri ex Serie A agli ordini dell'ex Inter Okan Buruk, come il portiere ex Lazio Muslera, Lucas Torreira (ex Fiorentina), Sergio Oliveira (ex Roma), e soprattutto Mauro Icardi (ex Inter) e Dries Mertens (ex Napoli).

Un trasferimento che verrà ratificato probabilmente nei prossimi giorni, con la Turchia colpita dall'onda sismica che ha provocato oltre 11 mila morti e che ha colpito anche direttamente il mondo del calcio. Per questo motivo, la Federcalcio ha chiesto – e ottenuto – dalla FIFA l'autorizzazione a posticipare la finestra di mercato invernale che così si concluderà una decina di giorni dopo la naturale scadenza, per permettere ai club di concentrarsi negli aiuti umanitari ed economici verso la popolazione devastata dal terremoto. Ciò permetterà al Galatasaray di presentare ufficialmente molto probabilmente la prossima settimana, con calma ma senza particolari clamori mediatici: anche lo stesso giocatore avrebbe infatti richiesto al club di evitare qualsiasi cerimoniale in rispetto alle vittime e ai feriti nel sisma, evitando ulteriori polemiche.

La Roma chiude così un rapporto con il giovane trequartista che non è mi decollato del tutto. Arrivato sulla scia del passaggio di Nainggolan all'Inter di Spalletti, Nicolò Zaniolo era stato indicato più volte quale possibile nuovo "Totti", un paragone ingombrante che ben presto aveva cozzato con una realtà ben diversa: ottime qualità e prospettive ma nessun reale feeling con il popolo giallorosso e la società capitolina. Fino allo sfilacciamento progressivo tra continui alti e bassi dentro e fuori il campo e all'inevitabile epilogo: la cessione definitiva e l'addio alla Serie A.

Alla Roma vanno circa 15 milioni di euro, una cifra importante a fronte del rischio di riceverne molti meno in futuro. Una trattativa che ha fatto contenta anche l'ex squadra di Zaniolo, l'Inter che lo inserì tra le contropartite tecniche ancora giovanissimo, mostrando di non credere nelle qualità di quel ragazzo cresciuto nella Primavera e appena approdato in prima squadra. Ma riuscendo tuttavia, ad inserire nel contratto di cessione una postilla che oggi sa di piccola vittoria e di rivincita da parte del club nerazzurro: alla firma con la Roma è stata inserita una percentuale del 15% sul prezzo di rivendita a favore dell'Inter, pari a 2,5 milioni di euro. Dunque, conti alla mano, la partenza di Zaniolo per la Turchia fa davvero felici proprio tutti, Inter compresa.