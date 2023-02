L’ultima provocazione di Zaniolo a Mourinho fa infuriare i tifosi della Roma: “Ti ha sempre difeso” Prima della sua partenza per la Turchia Nicolò Zaniolo ha lanciato una frecciata sui social a José Mourinho che sta facendo molto discutere sui social e ha fatto arrabbiare i tifosi della Roma.

A cura di Vito Lamorte

La vicenda Zaniolo sembra essere arrivata al termine, con il giocatore che è già in Turchia e nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Dopo giorni di mercato a dir poco bollenti, iniziati con la rottura tra le parti e il rifiuto al Bournemouth passando per i sondaggi del Milan e lo stallo finale, ecco la conclusione di quello che per la Roma era diventato un caso da risolvere.

Il giocatore è volato ieri a Istanbul e dopo essersi sottoporrà alle visite mediche di rito si legherà fino al giugno 2027 al Gala. Le cifre dell'operazioni: al club giallorosso andranno circa 15 milioni di parte fissa + alcuni bonus facilmente raggiungibili, che potrebbero portare la cifra ad arrivare sui 23 milioni. Zaniolo incasserà 1,5 milioni di euro e dalla prossima stagione altri salirà a 3,5 milioni di euro netti a stagione (il doppio di quanto percepito alla Roma): inoltre il calciatore ha ottenuto l'inserimento di una clausola rescissoria di 35 milioni nel prossimo mercato, che scenderà sui 28-30 milioni nel 2024 e si abbasserà ancora a 23-25 nel 2025.

Prima della sua partenza, però, Zaniolo ha lanciato una frecciata sui social al suo ex allenatore José Mourinho che sta facendo molto discutere sui social.

L'ex calciatore giallorosso ha pubblicato una foto nelle stories di Instagram con le gambe incrociate sul van che lo portava in aeroporto, dove poi avrebbe preso il volo per la Turchia: molti tifosi della Magica hanno notato che si tratta di uno scatto molto simile a quella postata proprio dallo Special One sul campo d'allenamento della Roma qualche mese e hanno subito pensato che si trattasse di una provocazione verso l'allenatore portoghese.

Questo comportamento non è piaciuto affatto a gran parte dell’ambiente giallorosso e sui social tanti hanno voluto commentare la provocazione: "Mourinho ti ha sempre difeso e lo ripaghi così?" oppure "Neanche in 50 vite raggiungerai i suoi trofei" e, non ultima, "Sai quanto pane devi mangiare prima di essere come Mourinho?". Migliaia di commenti, tweet e reazioni per questa frecciata da parte dell'ex giocatore della Roma.

Nicolò Zaniolo è passato da nuovo simbolo del club per il prossimo futuro, con il gol in finale di Conference League che lo elevò a idolo dei tifosi; a calciatore bersaglio di insulti e spiacevoli pedinamento sotto casa. Tutto in meno di un anno.