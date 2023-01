Furia Roma contro Zaniolo dopo il no al Bournemouth: il centrocampista ha sbagliato tutto Zaniolo ha detto no al Bournemouth facendo infuriare la Roma. Difficile che la sua situazione di mercato si sblocchi, con il provvedimento disciplinare dietro l’angolo.

A cura di Marco Beltrami

Quale sarà il futuro per Nicolò Zaniolo? Alla fine forse ci aveva giusto Mourinho che aveva predetto che il calciatore sarebbe rimasto alla Roma. Le ultime notizie di mercato sul giocatore confermano lo stallo sulla sua posizione dopo il rifiuto alla proposta del Bournemouth, ovvero l'unica che aveva incontrato le richieste dei capitolini al contrario per esempio di quella del Milan. Il no di Zaniolo ora complica la sua posizione alla corte della società giallorossa che potrebbe prendere in seria considerazione l'ipotesi di un provvedimento nei suoi confronti.

Era attesa nelle scorse ore la risposta di Nicolò Zaniolo al club inglese che aveva messo sul piatto 30 milioni di euro più 5 di bonus per la cessione del giocatore. La Roma era stata perentoria nel fissare le condizioni per un'eventuale partenza dell'ex Inter che aveva manifestato la volontà di partire. Condizioni dunque che potevano essere assecondate dalla società che milita in Premier League, e non per esempio dal Milan che pur essendo molto interessato a Zaniolo non ha mai piazzato l'affondo fermandosi dunque a sondaggi.

Ecco allora il sì della società giallorossa agli inglesi e la palla tra i piedi di Zaniolo. Quest'ultimo secondo quanto riportato da Sky Sport, non si sarebbe preso nemmeno la briga di incontrare gli emissari del Bournemouth, intenzionato a non accettare l'offerta. Il motivo? Pur essendo la Premier un campionato molto gradito a Zaniolo, quest'ultimo vorrebbe militare in una squadra di prima fascia e non dunque per un club come quello che si è fatto avanti. Ecco allora che secondo le indiscrezioni, in serata il calciatore ha comunicato alla Roma la sua volontà.

E la società della Capitale si è letteralmente infuriata per il no di Zaniolo. Infatti questa situazione ha causato più di un problema ai giallorossi che in primis non hanno potuto contare in campo su di lui e poi non hanno potuto incassare un discreto tesoretto, avendo il centrocampista rifiutato l'unica offerta concreta arrivata bloccando il mercato. Nicolò che si è rifiutato di incontrare il ds degli inglesi pronto a garantirgli un ingaggio doppio rispetto a quello guadagnato a Roma, potrebbe dunque seriamente rischiare provvedimenti disciplinari. Dal punto di vista della dirigenza romanista, Zaniolo ha sbagliato letteralmente tutto, complicando i piani della squadra.