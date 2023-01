Calciomercato, ultime news in diretta: Zaniolo tra Roma e Bournemouth, McKennie vicino al Leeds

Le notizie di calciomercato oggi 27 gennaio e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: La Juventus è ferma nel mercato in entrata. Prosegue invece la trattativa con il Leeds, che ha chiesto l'americano McKennie. Le parti si sono avvicinate, ma manca ancora tanto per la chiusura definitiva. I bianconeri hanno iniziato a sondare il terreno, ma per la prossima stagione, lo Spezia per Holm, laterale di prospettiva e di valore.

Milan news: I rossoneri almeno per il momento si sono tolti dalla corsa a Zaniolo. Il Milan non alza l'offerta e quindi in automatico in questa sessione di mercato non preleverà il centrocampista giallorosso, tutto potrebbe essere rimandato alla prossima estate.

Mercato Inter: Skriniar sarà un calciatore del Paris Saint Germain, ma dalla prossima stagione. Lo slovacco ora non si muove, ma andrà sostituito. Sono tanti i profili seguiti da Marotta e Ausilio, compreso Kimpembe del Paris. Dumfries non lascerà i nerazzurri in questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma: Zaniolo ora sembra più vicino alla permanenza. Il Milan si è sfilato. La proposta del Bournemouth alletta invece i dirigenti giallorossi. 30 milioni più 5 di bonus, più il 10% sulla futura rivendita. Va convinto da Zaniolo, che vuole andare in Premier League, ma non vuole finire in una squadra che lotta per non retrocedere.

Calciomercato Napoli: Lo scambio tra Gollini e Sirigu è stato formalizzato. Il mercato dei partenopei sembra chiuso, ma Giuntoli si è inserito all'elenco di chi vuole Brekalo, calciatore croato del Wolfsburg, che ha giocato con il Torino lo scorso anno.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre italiane di questo mercato di gennaio.

