Calciomercato, ultime news in diretta: il Milan accelera per Zaniolo, contatto con la Roma. Super offerta Leeds per McKennie

Le notizie di calciomercato oggi 26 gennaio 2023 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: Trattativa ad oltranza con la Roma per il trasferimento di Nicolò Zaniolo in rossonero. Le parti si stanno parlando anche se le cifre pari a 30 milioni più bonus chiesti dalla Roma per il cartellino del giocatore sono molte alte. Ecco perché i rossoneri avrebbero chiesto 24 ore di tempo per parlarne con la società e capire se è possibile arrivare a queste cifre.

I due club continueranno a tenere vivi in queste ore i contatti dato che il giocatore spinge fortemente per vestire la maglia del Milan. Nel frattempo Sky Sport fa sapere che il Milan sarebbe fortemente interessato anche all'esterno 25enne del Newcastle Allan Saint Maximin, una sorta di piano B nel caso in cui Zaniolo dovesse saltare. La richiesta per il diritto di riscatto richiesta dagli inglesi però è molto alta: superiore ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Juve: I bianconeri continuano a lavorare sul mercato in uscita soprattutto sulla cessione di Weston McKennie al Leeds. Il centrocampista americano ha aperto al trasferimento agli inglesi e i due club stanno dialogando da ormai 24 ore. Si tratta sulla base di una cifra che oscilla sui 28 milioni di euro + bonus ma i bianconeri ne chiedono 35. Un gap che si potrebbe colmare con alcuni bonus e che martedì consentirebbe, in caso di esito positivo, di portare già il giocatore in Inghilterra. La Juventus potrebbe anche pensare con quei soldi, in caso di chiusura dell'affare, di anticipare tutti acquistando Emil Holm dallo Spezia lasciandolo magari in prestito in Liguria fino a giugno per poi accoglierlo a Torino nel ritiro estivo.

Mercato Inter: I nerazzurri continuano a lavorare su Skriniar che potrebbe finire al PSG anche a gennaio. Con un'offerta da poco più di 10 milioni i parigini potrebbero assicurarsi lo slovacco dando all'Inter la possibilità di non perderlo a zero a giugno, ma non è ancora nulla di certo. Marotta in questo momento sta pensando di far rinnovare Calhanoglu e Bastoni valutando anche altre trattative in uscita, come ad esempio il possibile trasferimento di Gagliardini al Nottingham Forest.

Calciomercato Roma: In casa Roma oltre all'affare Zaniolo col Milan altri due giocatori sono in uscita. Si tratta di Shomurodov, attaccante uzbeko che ha declinato tutte le proposte avute dall'estero, specie quella del Bayer Leverkusen preferendo restare in Italia. Torino, Spezia e Cremonesesono le squadre più interessate al giocatore.

Con lui può lasciare la Roma in questo mercato di gennaio anche Vina: il Bournemouthha presentato un'offerta di prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto per l'uruguaiano. In entrata da non sottovalutare un assalto a Ziyech che potrebbe arrivare alla Roma a fronte di una somma di denaro pari a 25 milioni di euro da sborsare nella casse del Chelsea. Una cifra che potrebbe essere investita proprio nel caso in cui l'operazione Zaniolo dovesse sbloccarsi.

Calciomercato Napoli: Gli azzurri dopo lo scambio tra Zanoli e Bereszyński con la Sampdoria, hanno ufficializzato oggi anche un altro scambio, ovvero quello che ha visto Gollini firmare con gli azzurri dalla Fiorentina e Sirigu fare il percorso inverso andando alla viola di Vincenzo Italiano. Il mercato dei partenopei, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra essere ormai chiuso. Non è da escludere comunque che l'arrivo di McKennie al Leeds possa completamente allontanare gli inglesi da Azzedine Ounahi che è un grande obiettivo degli azzurri.

Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con le trattative di giornate. In Serie A la Sampdoria punta Mickaël Cuisance che ha già giocato in Italia al Venezia mentre la Salernitana sta per ufficializzare Crnigoj arrivato ieri in città. Colpo della SPAL in Serie B che ha preso Radja Nainggolan pronto solo a firmare con la squadra di Daniele De Rossi. Altri affari invece riguardando l'Udinese che comunica di aver ingaggiato Sekou Diawara dal Genk. L'attaccante belga ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai friulani fino al 30 giugno 2027. Radu invece, dopo il prestito dall'Inter alla Cremonese, passa ora dai nerazzurri sempre in prestito all'Auxerre. Il Torino sta facendo di tutto per prendere Ilic dal Verona dopo l'incontro positivo di ieri.

0