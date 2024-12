video suggerito

Thuram segna contro il Como e cerca qualcuno in tribuna a San Siro: "Hai visto che ho fatto?" Khephren Thuram era a San Siro e ha assistito da vicino alla vittoria dell'Inter, sigillata dalla rete di suo fratello che alla fine ha fatto un bellissimo gesto per lui.

A cura di Ada Cotugno

Marcus Thuram ha chiuso il suo splendido 2024 con il gol del 2-0 al Como, sotto gli occhi di una persona che gli vuole davvero bene. A San Siro l'Inter si è regalata una vittoria importante nell'ultima partita casalinga dell'anno, condita dalla rete del francese che in questa stagione è diventato il vero trascinatore. Se Lautaro Martinez si perde in lunghi periodi di digiuno ci pensa lui a lasciare il segno e a togliersi qualche soddisfazione.

Sugli spalti tra i tifosi speciali c'era anche suo fratello Khephren, arrivato da Torino per assistere da vicino alla partita di Marcus. E dopo il gol del 2-0 il pensiero non poteva che andare a lui: come se fossero due bambini, il fratello maggiore ha cercato lo sguardo dello juventino in tribuna per lanciargli un messaggio.

Il gesto di Thuram a suo fratello Khephren

Da quando entrambi giocano in Italia la competizione è alle stelle, ma non potrebbe essere altrimenti in una famiglia come la loro che da sempre respira il calcio e la Serie A in particolare. L'Inter stava vincendo per 1-0, ma negli ultimi minuti Thuram ha buttato giù la porta con un rito bellissimo che è valso il raddoppio: è l'ultimo squillo a San Siro nel 2024, una grande gioia che ha voluto immediatamente condividere con suo fratello Khephren.

Dopo la rete e l'esultanza statuaria Marcus ha diretto il suo sguardo verso la tribuna dove era certo di trovare lo juventino, come raccontato da Diletta Leotta nel post partita di DAZN. E quando lo ha trovato gli ha chiesto solo una cosa: "Hai visto che gol che ho fatto?". Impossibile che il più giovane della famiglia Thuram si sia perso lo spettacolo: tra i due c'è un rapporto molto forte, sottolineato da gesti d'intesa semplici come quello visto ieri sera a San Siro.