Thuram deriso da Mbappé dopo la finale di Champions: momento imbarazzante nel ritiro della Francia Nel primo giorno di ritiro della Francia Deschamps tiene un discorso alla squadra, si complimenta con i calciatori del PSG. Durante l'applauso per i campioni d'Europa Mbappé punge Thuram.

A cura di Alessio Morra

Ora è il tempo delle Nazionali. L‘Italia sarà impegnata in due importantissime partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre Germania, Portogallo, Spagna e Francia si giocheranno il titolo della Nations League 2025. Spagna-Francia è la sfida più attesa. In campo da una parte Yamal e dall'altra Mbappé. La Francia ha in rosa cinque calciatori che hanno vinto la Champions con il PSG, e pure con due giocatori che la finale l'hanno perduta, Pavard e Thuram che (pare) bonariamente è stato preso in giro proprio da Mbappé all'apertura del ritiro di Clairefontaine.

Il discorso di Deschamps ai calciatori della Francia

La Francia si è ritrovata lunedì. Deschamps ha convocato 25 giocatori per la Final Four, che si tiene in Germania. I Bleus sono favoriti tanto quanto la Spagna. Nel primo giorno di ritiro i calciatori si sono ritrovati a tavola, un momento conviviale, che serve anche per ritrovarsi dopo un paio di mesi abbondanti. Deschamps ha tenuto un discorsetto alla squadra, si è complimentato in particolare con i cinque calciatori convocati che hanno vinto la Champions League (Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Barcola, Doué, Dembélé).

I complimenti ai campioni d'Europa del PSG

Il discorso è stato ripreso dalle telecamere della federazioni, che poi hanno montato le immagini in un bel video. Il c.t. dice: "Ecco. Noi siamo qui al completo, siamo 25. Ovviamente faccio i complimenti e dico bravo ai cinque calciatori che sono diventati campioni d'Europa". Poi si ferma e chiede l'applauso per i cinque calciatori.

Deschamps si rivolge a Pavard e Thuram, Mbappé commenta sarcastico

Gli applausi ci sono, durano una ventina di secondi. Mbappé dice qualcosa a Dembélé, e si sofferma sugli applausi di Thuram, che prende in giro. L'allenatore è alle spalle di Mbappé, che ascolta e sorride, e di Dembélé, che invece sembra in imbarazzo, è pure in predicato di vincere il Pallone d'Oro. Mbappé sembra dire: "Guardate Marcus", che era davvero affranto. Triste e abbattuto per la finale persa".

La sacralità del discorso di Deschamps prosegue, pure quando cita chi quella finale l'ha persa e cioè Benji (Pavard) e Marcus (Thuram): "Come abbiamo chi ha vinto il titolo, ovviamente, abbiamo pure chi ha perso la finale: Benji e Marcus. Loro non provano le stesse sensazioni, ma rappresentano comunque il più alto livello, ed è sempre meglio essere dalla parte giusta".

Poi il pensiero a Spagna-Francia di Nations League

Il c.t. è andato avanti, ha proseguito il suo discorso dicendo che da quel momento in poi l'unico obiettivo del gruppo è la semifinale di Nations League con la Spagna, in programma giovedì. Quel video ha riscosso tanti commenti e non molti erano benevoli per Mbappé, che si è complimentato con i calciatori del PSG (dimenticando di averlo lasciato perché voleva vincere la coppa) ma che ha avuto meno tatto per Thuram; i due sono grandi amici e quindi, forse, in un certo senso, lo sfottò se lo può permettere.