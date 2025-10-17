Calcio
video suggerito
video suggerito

Thiago Silva fa gol in rovesciata all’ultimo minuto, è pura magia: quando la ‘classe’ non ha età

A 41 anni Thiago Silva decide la partita con la Juventude con un fantastico gol nei minuti di recupero: la rovesciata dell’ex difensore del Milan è pura magia. Il Maracanã esplode di gioia dopo i fischi.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un colpo da campione, nel momento più difficile. A 41 anni suonati Thiago Silva ha riscritto la serata del Fluminense con un gesto tecnico da applausi: una sforbiciata acrobatica al 98’, che ha trafitto la Juventude e regalato ai suoi la vittoria per 1-0 nella sfida del Brasileirão.

Per lunghi minuti, il Maracanã aveva rumoreggiato. I tifosi, impazienti e delusi da una partita bloccata, avevano iniziato a fischiare la squadra. Ma nel recupero, l’ex difensore del Milan e del PSG ha messo tutti d’accordo: su un cross del giovane Riquelme, Thiago ha provato un tiro che sembrava destinato alle stelle, invece è sceso lentamente, beffando il portiere e accendendo l’entusiasmo di tutto lo stadio.

Thiago Silva fa gol in rovesciata all'ultimo minuto: è pura magia

C’è un istante, nel calcio, in cui il tempo sembra fermarsi. Il cronometro segna 97:45, il Maracanã rumoreggia, la Juventude resiste. Poi, dal nulla, Thiago Silva si stacca da terra come se gli anni non esistessero. Una sforbiciata, una parabola lenta e beffarda, un urlo che squarcia la notte di Rio.

Leggi anche
Paul Pogba di nuovo fermo ai box, il "Pogback" è rimandato a tempo indeterminato: cos'è successo

A 41 anni, “O Monstro” ha deciso di nuovo tutto lui. Ha fatto esplodere lo stadio che per un’ora lo aveva fischiato, regalando al Fluminense una vittoria (1-0) che vale molto più di tre punti: è un respiro, un segnale, un promemoria che il cuore non invecchia.

Thiago Silva: "Per chi ha problemi di cuore forse è stato un finale un po’ complicato"

"Sono felice di aver regalato questa gioia ai nostri tifosi", Thiago Silva ha raccontato sorridendo nel post partita. "Per chi ha problemi di cuore, forse è stato un finale un po’ complicato".

Il veterano brasiliano ha poi difeso il nuovo allenatore Luis Zubeldía, arrivato a fine settembre: "Chiedo solo un po’ di pazienza. Stiamo imparando nuovi schemi, ci servirà tempo per assimilare tutto. Non sbagliamo apposta, ma vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile".

Rientrato al Fluminense nel 2024 dopo una carriera luminosa in Europa, Thiago Silva non nasconde la fatica, ma nemmeno l’orgoglio: "Essere lontano dalla mia famiglia non è facile, ma qui mi sento a casa. Cerco di ripagare la fiducia con il lavoro e con gesti come questo".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Sinner batte ancora Djokovic ed è in finale nel Six Kings Slam, Jannik sfiderà sabato Alcaraz
Sinner batte Djokovic, gli dicono di "smetterla di maltrattare gli anziani": Jannik dà una risposta di classe
Il campione serbo sconfortato dopo un punto mostruoso di Sinner: si rivolge allo staff di Jannik a bordo campo
Will Smith ha accettato entusiasta la proposta inaspettata di Jannik Sinner: “Io ci sto”
Quando si gioca la finale del Six Kings Slam 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, data e orario dell'incontro
Jasmine Paolini provata dopo la battaglia con Belinda Bencic, dà una lezione: "Meritava di vincere"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views