Thiago Motta sul dualismo Vlahovic-Kolo Muani: “Potrà capitare di non vedere né uno né l’altro”

A cura di Vito Lamorte

La Juventus di Thiago Motta affronterà il Como nel primo anticipo della 24a giornata di Serie A e Thiago Motta ha presentato il match in conferenza stampa: "Domani sarà una gara complicata contro una squadra forte, che ha messo in difficoltà tante squadre di livello. Dovremo giocare una grande partita".

A chi gli chiede un bilancio sui nuovi acquisti e sul mercato: "Sono contento e orgoglioso di tutti, quelli che c'erano e quelli che sono arrivati. Abbiamo i nostri obiettivi e i nostri valori, col lavoro e con l'impegno li raggiungeremo".

Sul dualismo Vlahovic-Kolo Muani, che sta venendo fuori da qualche settimana, Motta si esprime così: "Non è così semplice, siamo una squadra e la cosa più importante è il collettivo. Serve equilibrio a livello difensivo e offensivo, sono due giocatori di altissimo livello a prescindere dal ruolo. Potranno giocare insieme quando lo riterrò il momento ideale, altrimenti si alterneranno. Potrebbero anche esserci partite in cui non gioca nessuno dei due, ma quel che conta è sempre che funzioni la squadra".

Thiago Motta e l’esclusione di Alberto Costa dalla lista Champions: "Ho parlato con lui"

Sull’esclusione di Alberto Costa dalla lista Champions: “Ho parlato con lui: gli ho spiegato la situazione e lui l’ha accettata. Voleva partecipare, ma non è possibile. Noi siamo davvero contenti del suo lavoro: è arrivato con fame, si impegna tutti i giorni. Ha grande valore e vuole dimostrarlo tutti i giorni. Sono sicuro che quando arriverà la sua opportunità sarà pronto a prendersela".

Si è parlato tanto di Cambiaso e della possibilità che andasse via in questa sessione di mercato: “Sono felice per lui che sia rimasto in una grande squadra come la Juventus. Penso che abbia sempre avuto l’idea di rimanere. Domani non sarà della gara”.

Infine, sulle difficoltà che ha la Juventus nel gestire i momenti negativi delle partite e nel metabolizzare gli errori, Thiago ha risposto così: "Lo sbaglio fa parte del gioco. Nessun giocatore vuole sbagliare davanti a 40 mila persone. È molto importante come si reagisce agli errori. Il primo tempo con l'Empoli? Abbiamo fatto tante cose buone, l'Empoli ha messo in difficoltà tante squadre, ma i nostri giocatori hanno continuato ad andare in avanti e sono andati a vincere la partita. L'importante è come reagisci agli errori e come li affronti".