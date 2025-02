video suggerito

Thiago Motta prova a difendere l'indifendibile, scintille in panchina in PSV-Juve: "Ca..o vuoi?" Thiago Motta incontenibile in panchina nel finale di PSV-Juventus, per un fallo nel recupero di Savona che a suo dire non c'era. Nervosismo contro Bosz.

A cura di Marco Beltrami

Thiago Motta ha vissuto con grande trasporto il finale di PSV-Juventus. Nei supplementari della sfida di ritorno dei playoff di Champions nervosismo a fior di pelle per l'allenatore bianconero che ha litigato prima con un giocatore avversario e poi con il mister degli olandesi. Il motivo? Il tentativo di difendere un intervento molto rischioso di Savona, sanzionato con il giallo.

Thiago Motta infuriato per l'ammonizione a Savona si scaglia contro la panchina del PSV

La situazione in questione si è concretizzata proprio a ridosso della zona delle panchine, in una fase concitata di gioco. Il terzino della Juventus ha provato a contrastare de Jong, ma senza successo. Il giocatore del PSV ha fatto valere la sua esperienza e ha anticipato il giovane calciatore avversario che dopo essere stato superato gli ha rifilato un colpo durissimo. In ritardo Savona ha preso la gamba di de Jong che è rimasto dolorante sul terreno di gioco.

L'arbitro non ci ha pensato su due volte e ha sanzionato Savona con il cartellino giallo anche se tutta la squadra di Eindhoven avrebbe voluto il rosso diretto. Sono partite così le discussioni anche accese, durante le cure per il centravanti che solo dopo diversi minuti ha ripreso il suo posto in campo. Nel frattempo ecco che Thiago Motta si è scagliato in primis contro l'arbitro, reo a suo dire di aver fischiato un fallo inesistente.

Cosa ha detto Motta all'allenatore del PSV Bosz nel recupero del match di Champions

Poi l'ex centrocampista ha discusso con un calciatore del PSV mandandolo letteralmente a quel paese e urlando "palla piena". Non contento di fronte alle richieste del collega Bosz di maggiore severità da parte dell'arbitro verso Savona, Motta non c'ha visto più e ha urlato al tecnico del PSV: "Ca..o vuoi? Palla piena". Un concetto ripetuto a più riprese in modo anche vigoroso. Fortunatamente nessuno ha risposto e la situazione è finita lì, con le immagini e i replay che hanno smentito ampiamente la versione di Thiago Motta. Il fallo c'era, eccome.