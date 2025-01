Theo Hernandez nella storia del Milan con 30 gol, supera il mito di Maldini: “Scusami Paolo”

video suggerito

A Como il Milan strappa l'ennesima vittoria in rimonta e si prende tre punti pesantissimi per continuare il trend positivo iniziato con l'avvento in panchina di Sergio Conceiçao. A suonare lo squillo della caria rossonera al Sinigallia sono stati due tra i giocatori più discontinui della stagione e costantemente sotto i riflettori della critica: Theo Hernandez e Rafa Leao. Per il difensore francese un sigillo speciale che lo catapulta di diritto nella storia milanista con il suo 30° gol che lo rende il difensore più prolifico di sempre. Superando il mito di Paolo Maldini, a cui si rivolge il difensore sui social festeggiando il successo, il record e scusandosi con l'ex stella e capitano.

Una vittoria di rimonta, oramai marchio di fabbrica di un Milan che sta abituando i propri tifosi a regalare risultati ad alto tasso adrenalinico, spesso attraverso rimonte che avvengono nel modo più inaspettato nel ribaltare partite che appaiono compromesse. Anche a Como, il canovaccio è stato lo stesso come a Riad contro Juve e Inter: un'ora di difficoltà ma davanti al gol avversario la reazione di nervi e carattere che ribalta il tabellino. A segno, nel recupero infrasettimanale della 19a giornata, anche Theo Hernandez, tra i più criticati giocatori per mancanza di continuità fino ad oggi. Che, malgrado tutto, è riuscito ad entrare di prepotenza nella storia milanista, diventando il difensore più prolifico in 125 anni rossoneri.

Il post di Theo Hernandez, la gioia e le scuse a Paolo Maldini

"Grande vittoria e Felice di arrivare a 30 gol con il Milan" ha festeggiato nel post gara di Como che ha permesso al Milan con Conceiçao di continuare la striscia di risultati positivi, prendendosi un successo esterno pesantissimo ai fini della classifica. Soddisfazione totale per Theo Hernandez "felice di fare la storia con questa maglia", come ricorda su Instagram dove poi conclude il proprio pensiero scusandosi con un mito assoluto, superato nel numero dei gol, Paolo Maldini: "Scusami Paolo, ma me l'avevi detto. Ti voglio bene".

Theo Hernandez e la nuova classifica dei difensori goleador al Milan: solo al comando

Con la rete del momentaneo pari contro il Como, Theo Hernandez è diventato ufficialmente il miglior difensore goleador della storia del Milan, raggiungendo quota 30 reti in rossonero, prendendosi così la testa della classifica in solitario, mettendo la freccia sull'ex storico capitano fermo a 29. Un primato che Theo potrebbe rimpinguare ulteriormente in questa stagione ancora pienamente da giocare e che potrebbe diventare un record per dispersione se arrivasse anche il rinnovo che, stando le ultime, potrebbe essere siglato allungando la permanenza in rossonero iniziata nell'estate 2019.

La top5 dei difensori goleador del Milan

Theo Hernandez – 30 gol Paolo Maldini – 29 gol Aldo Maldera – 28 gol Serginho – 18 gol Giuseppe Sabadini, Kakhaber Kaladze, Franco Baresi – 12 gol

Theo Hernandez ad un passo dalla Top15 dei difensori-bomber in Serie A

Per quanto riguarda la classifica generale dei difensori goleador in Serie A, Theo Hernandez è a due lunghezze dalla Top15 di sempre: a 32 reti c'è Leonardo Bonucci insieme a Christian Maggio a quota 32. Il primo inarrivabile è José Osvaldo Curti (difensore di Triestina, Padova e Torino tra gli anni '40 e '50) con 64 gol. Ma per l'esterno rossonero altre posizioni potrebbero presto essere scalate: tra chi lo precede, in attività al momento c'è solo il fiorentino Gosens (anche lui a quota 30).