Theo Hernandez e Calabria pronti alla rissa nello spogliatoio: è la risposta ai pettegolezzi su Zoe Theo Hernandez e Calabria rispondono alle fantasiose ricostruzioni sul loro conto: l’ironia dei due rossoneri sui social dopo la vittoria del Milan contro il Torino.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan vince e il sereno sembra essere nuovamente tornato nello spogliatoio rossonero. Il Diavolo ha battuto 1-0 il Torino ed è tornato a fare tre punti dopo più di un mese, riprendendo la sua corsa per un posto in Champions League. L'ambiente intorno ai campioni d'Italia era molto negativo dopo gli ultimi risultati e dopo i tanti rumors che si rincorrevano su una presunta spaccatura all'interno del gruppo.

Nelle ultime settimane, complice il cattivo momento di forma della squadra e di tanti singoli, sui social sono iniziate a circolare voci di litigi nello spogliatoio rossonero, con protagonisti Theo Hernandez e Davide Calabria.

Secondo alcune fantasiose ricostruzioni, che si potevano trovare sui social, i due sarebbero venuti alle mani nelle scorse settimane proprio all'interno dello spogliatoio per questioni molto personali, che nulla avevano a che vedere col calcio e che coinvolgevano la compagna del terzino francese Zoe Cristofoli. Chiaramente erano prive di fondamento ed erano talmente confuse che davano già il polso della veridicità al momento dell'ascolto.

Dopo la vittoria contro il Toro i due calciatori hanno scelto l'ironia e la leggerezza per rispondere a questi pettegolezzi: il terzino francese ha postato sul suo profilo di Instagram una foto che lo ritrae insieme al capitano in una posa da pugili prima dell'inizio di un combattimento.

Theo e Calabria hanno voluto dare un calcio a questi pettegolezzi in una posa mentre simulavano un incontro di boxe e hanno preso in giro le malelingue che hanno coinvolto Tommaso Pobega in questa storia, oltre ad altri calciatori rossoneri.

Insieme a queste voci erano girate in merito anche delle ricostruzioni sui problemi fisici di Mike Maignan ma, anche in questo caso, sono parse assolutamente prive di fondamento subito. Il portiere francese ha avuto una ricaduta per il suo problema al polpaccio e non sarà a disposizione nemmeno per la sfida d'andata di Champions League col Tottenham: Stefano Pioli spera di recuperarlo per il ritorno, ma le speranze non sembrano essere molte.