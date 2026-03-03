Terzo infortunio stagionale per Lobotka, Conte e il Napoli sotto pressione: chi gioca al suo posto

Stanislav Lobotka rischia seriamente di saltare la prossima partita di campionato contro il Torino. Il motivo? Un problema muscolare (sovraccarico al bicipite femorale accusato a Verona), il terzo in questa stagione "maledetta" per il Napoli che deve fare i conti (ancora una volta) con gli infortuni. Proprio quando, poco alla volta, Conte sta recuperando quei calciatori mancati come il pane finora (e la cui assenza ha sicuramente inficiato la competitività della squadra) perde una delle colonne del centrocampo. Dietro la frase di prammatica "le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno" può celarsi di tutto: da un'assenza che può limitarsi a una sola partita (quella col Torino è prevista per venerdì, anticipo della 28ª giornata) oppure… oppure è meglio non andare troppo oltre col pensiero e restare sui fatti.

Terzo stop in stagione per problemi muscolari

E i fatti dicono che il 2025-2026 è un'annata durissima per gli azzurri e per il play slovacco che è stato costretto già altre due volte ad alzare bandiera bianca e a marcare visita per questioni muscolari: tra il 6 e il 31 ottobre scorso è stato fuori per 26 giorni, saltando 6 match tra club e nazionale per un fastidio agli adduttori; a inizio dicembre (tra il 3 e il 12) è stato assente per 11 giorni (out per 2 match). E adesso? Chissà.

Il Napoli continua a fare i conti con problemi fisici. Dopo il rientro in gruppo di Kevin De Bruyne, assente per quattro mesi, quello di Gilmour e Anguissa i partenopei si ritrovano di fronte all'ennesimo imprevisto, che va a sommarsi alle condizioni non preoccupanti ma "attenzionate" di Scott McTominay (frenato da un'infiammazione, una tendinopatia che non gli dà tregua da mesi e che non ha potuto più sottovalutare).

Lobotka va ad aggiungersi alla lista di calciatori che hanno dovuto fronteggiare infortuni muscolari nel corso della stagione, costringendo Conte a trovare un equilibrio tra recuperi mirati e gestione delle emergenze. La partita contro il Torino diventa quindi un test importante anche per valutare la capacità del Napoli di chiudere il campionato con un organico il più possibile completo.

Chi può prendere il posto dello slovacco a centrocampo

Le ultime notizie sullo stato di Lobotka arriveranno nelle prossime ore, con lo staff medico che dovrà emettere il verdetto definitivo: ovvero, se lo slovacco potrà scendere in campo al Maradona oppure restare a riposo. Un'eventuale assenza rappresenterebbe un’ulteriore sfida per il centrocampo, già segnato da diversi problemi fisici durante la stagione. Chi può prendere il suo posto? Sulla carta Gilmour, a meno dell'ennesimo rammendo alla meglio sulla coperta (cortissima) degli azzurri.