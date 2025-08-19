Tendai Ndoro trovato morto in casa a 40 anni: il diabete lo aveva costretto al ritiro dal calcio

L'ex attaccante dello Zimbabwe, Tendai Ndoro, è stato trovato morto nella sua abitazione in Sudafrica per cause ancora da accertare. Le sue condizioni di salute erano inficiate da qualche anno per la sofferenza procuratagli dal diabete (malattia scoperta nel 2021) ma non ci sono evidenze mediche tali da lasciar presagire che il suo decesso sia avvenuto a causa di questa patologia che nel 2020 lo costrinse ad appendere le scarpette al chiodo.

Nel 2020 il ritiro dal calcio causa di problemi alla vista

Non ci vedeva più bene e si ritirò dal calcio giocato, chiudendo definitivamente la carriera all'Al-Orouba in Oman. A maggio scorso Ndoro era stato anche ricoverato in ospedale, a Durban, e sottoposto con successo a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore all'ascella.

Le difficoltà finanziarie e la crisi dopo il divorzio

Nella sua storia clinica c'è stato anche dell'altro: un crollo psicologico legato alle dure ripercussioni finanziarie dopo il divorzio dalla ex moglie, Thando Maseko, avvenuto nel 2022. Il matrimonio fu molto breve ma la vicenda legale scaturita dalla separazione lo portò sull'orlo della bancarotta. Secondi media locali, Ndoro perse la casa a Johannesburg, le sue auto e la maggior parte dei suoi averi, poiché le proprietà erano state registrate a nome della ex consorte.

L'ex calciatore, invece, ha sempre negato questa versione dei fatti: anche in interviste abbastanza recenti ha sconfessato quelle voci sostenendo che il distacco dall'ex coniuge era stato di natura amichevole e la divisione del patrimonio niente affatto sbilanciata o addirittura traumatica. "Non ho perso niente io e nemmeno lei", disse a un giornale di Johannesburg.

La carriera di Tendai Ndoro, stella degli Orlando Pirates

Chicken Inn e Orlando Pirates le squadre che hanno rappresentato l'esperienza più luminosa nella carriera di Tendai Ndoro. Nato a Luveve, nel dipartimento di Bulawayo (in Zimbabwe), iniziò nel 2009 giocando indossando la maglia del Nico United in Botswana. Due anni più tardi si trasferì al Chicken Inn, dove ebbe la possibilità di mettersi in mostra abbastanza da convincere il Cape Town City in Sudafrica (2013), a investire su di lui. È forse il momento migliore di Ndoro: lli Orlando Pirates lo ingaggiano nel 2015 e lui ha trascorso due stagioni con i giganti di Soweto prima di unirsi all'Al-Faisaly nella massima serie saudita nel 2017. Vi restò solo un anno poi tornò in Sudafrica con l'Ajax Cape Town. L'incedere della malattia (il diabete) ne provocò il progressivo logoramento fisico ma riuscì a resistere ancora per un po' tra Highlands Park e Al-Orouba poi dovette arrendersi.