Tempo effettivo, nuovo fuorigioco e norma anti-Dibu Martinez: come l’IFAB vuole cambiare il calcio Il meeting dell’IFAB, l’International Football Association Board, che si terrà a Londra sabato 4 marzo 2023 potrebbe portare una vera e propria rivoluzione nel regolamento del calcio.

A cura di Vito Lamorte

Potrebbero arrivare tante novità dal meeting dell'IFAB, l'International Football Association Board, che si terrà a Londra questo sabato. L'ente che regola le norme di questo sport starebbe prendendo in considerazione diverse modifiche al regolamento perché nel corso della prossima riunione verranno affrontate due tematiche principali:

il tempo effettivo

la norma anti-Dibu Martinez sui calci di rigore

nuove interpretazioni della regola del fuorigioco

i cambi in occasione di commozione cerebrale

C'è grande attesa per questa discussione perché, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, il calcio fa un piccolo passo in avanti verso il tempo effettivo di gioco e una delle novità discusse potrebbe essere anche quella di fermare il cronometro durante le esultanze, oppure di prendere il tempo e recuperarlo alla fine. I festeggiamenti per i gol, se saranno troppo lunghi o comunque ritenuti eccessivi, entreranno a far parte del tempo del recupero e questo allungherà inevitabilmente le partite.

L'IFAB starebbe preparando un'altra norma pronta che sarebbe ribattezza ‘anti-Dibu Martinez', ovvero durante l'esecuzione di un rigore al portiere sarà vietato distrarre il tiratore, toccando i pali o facendo balletti strani. Si tratta ormai di comportamenti acquisiti, ma non necessariamente da considerare antisportivi, ma vengono considerati come una sfida tra portiere e rigorista: questo modo di fare, stando a quanto si sta discutendo, potrebbe essere limitato.

Infine, c'è in esame il fuorigioco e potrebbe nuovamente cambiare per agevolare ‘lo spirito del gioco': ancora una volta ci sarà un attento studio della regola, soprattutto per provare a stabilire la partecipazione di ogni calciatore all'azione. Inoltre, l'implementazione del fuorigioco automatico utilizzato nei Mondiali in Qatar è stata definita "riuscita" , quindi potrebbe essere estesa ad altre competizioni.

Infine, l'IFAB ha riferito che un'altra delle questioni da discutere sarà quella delle sostituzioni extra dovute alla commozione cerebrale, che è già stata sperimentata nel 2022 e che dovrà essere definitivamente messa in regolamento.