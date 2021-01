Filomena. È stata ribattezzata così la tempesta di neve e ghiaccio che s'è abbattuta su una parte della Spagna e ha mandato in tilt i trasporti, a cominciare dai collegamenti aerei. Castilla, Murcia, Comunità Valenciana e la capitale iberica sono le zone del Paese più colpite dal ciclone invernale. Impossibile per il Real Madrid partire a bordo del volo che avrebbe dovuto condurre la squadra a Pamplona per la sfida con l'Osasuna. Pista ghiacciata: l'aereo che avrebbe dovuto prendere il decollo alle 19 è rimasto bloccato e la situazione è tale che non è certo se, quando e a quale ora avverrà. Ecco perché si fa largo anche la possibilità che il match inizialmente previsto per sabato alle 21 venga posticipato di 24 ore (a domenica). Calciatori e staff tecnico delle merengues sono rimasti a bordo del velivolo in attesa che il personale dello scalo intervenga a sbrinare la pista e a renderla praticabile per gli altri mezzi di trasporto.

Difficile anche la situazione dell'Athletic Bilbao, come mostrato dall'account di El Partidazo de Cope sui social. La trasmissione tv della Radio ‘Cadena Cope' ha mandato in onda le immagini della pista e della coltre di neve su Madrid spiegando così la necessità da parte dei baschi di non atterrare nella capitale spagnola per la sfida con l'Atletico. Match a rischio? Secondo i vertici della Liga al momento no: sia perché il rettangolo verde dei colchoneros è riscaldato sia perché l'orario dell'incontro (sabato alle 16.15) offre ancora la possibilità per il Bilbao di giungere a destinazione.

I calciatori del Rayo aiutano gli automobilisti in panne

Trasporti aerei in tilt ma anche la rete stradale è messa a dura prova da ghiaccio e neve. Emblematico anche il video che fa riferimento ai calciatori del Rayo Vallecano, club madrileno di Segunda Division, intrappolati in autostrada. Erano diretti in Castiglia per giocare con il Mirandes ma è stato costretto ad arrestare la marcia, rinviando la partenza. Alcuni giocatori, accortisi della situazione difficoltà in cui si trovavano alcuni automobilisti, lo hanno aiutati spingendo le vetture che non riuscivano a mettersi in moto per il gelo.