Telecronista sbaglia il nome della squadra che ha fatto gol: gli mostrano un foglio in diretta Il giornalista ha raccontato il gol di una squadra che non era in campo e il suo collega l’ha corretto in diretta in una maniera molto particolare: gli ha indicato il nome corretto su un foglio di carta.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio è tema di discussione abituale in tutto il mondo e i social permettono di vedere cose che accadono dall'altra parte del globo in pochi secondi. Super giocate, errori clamorosi e anche il modo in cui viene trattato lo sport più seguito del mondo dai giornalisti. Sono diventate famose le telecronache di alcuni narratori brasiliani, argentini e uruguagi ma ci sono anche quelle del campionato inglese e spagnolo che conquistano sempre più appassionati.

Proprio il modo in cui viene raccontato il calcio è tema di discussione nelle ultime ore in Colombia, dove uno dei giornalisti più seguiti ha commesso una gaffe clamorosa durante la cronaca di una partita e il suo errore è diventato virale in pochissime ore.

Mentre giocavano Junior de Barranquilla e Deportes Tolima, Javier Fernández Franco, noto come ‘El Cantante del Gol' per la sua voce e per il suo modo di narrare le partite oltre ad essere l'uomo che racconta le partite della nazionale colombiana, ha fatto una gaffe che è diventata subito virale e la cosa più curiosa è stata che uno dei suoi colleghi ha colto l'errore e ha immediatamente provato a correggere Franco con un messaggio scritto su un foglio di carta.

‘El Cantante del Gol' ha raccontato il gol del Tolima come se l'avesse realizzato l'Independiente Medellín e per diversi secondi è andato avanti con il suo modo solito di narrare i gol, affermando che Arango aveva segnato per il ‘Poderoso'.

Il tutto si può vedere in un video che mostrava ciò che accadeva nello studio del canale Win Sports, poiché nella maggior parte dei casi i telecronisti e i commentatori delle partite non vanno allo stadio in Colombia.

Questo non si sarebbe notato in una trasmissione normale, ma nel "dietro le quinte" trasmesso in diretta su YouTube si è visto tutto quello che succedeva in studio e per questo la vicenda è diventata subito un caso nazionale.

Secondo molti osservatori il giornalista non è riuscito a identificare chiaramente cosa fosse successo in occasione del gol per la velocità dell'azione e subito dopo le telecamere hanno ripreso l'allenatore David González, appena arrivato al Tolima e con un lungo passato al Medellín . Questo potrebbe aver confuso il ‘Cantante del gol' e avrebbe portato all'errore.