Taylor premiato dall'IFFHS fra i cinque migliori arbitri al mondo: per i tifosi è un paradosso Secondo l'organismo Anthony Taylor è il quinto miglior arbitro al mondo nel 2023, una scelta che ha fatto infuriare non soltanto i tifosi della Roma: dalla finale di Europa League alla Serie B inglese, tutti ricordano i suoi errori.

A cura di Ada Cotugno

L'arbitro Anthony Taylor torna al centro della polemica a otto mesi dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia: l'arbitro inglese è stato premiato dall'IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) come quinto migliore al mondo, un riconoscimento importante per il suo lavoro che ha creato diverso scompiglio tra i tifosi di mezza Europa.

La classifica stilata dall'organismo ha lo scopo di premiare il miglior direttore di gara al mondo nell'anno solare. Nell'edizione 2023 a trionfare è stato Szymon Marciniak: il polacco era già stato incoronato un anno fa, dopo aver diretto la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina, e questa volta ha bissato il successo con un plebiscito di voti che comunque non hanno fermato il clamore per il piazzamento di Taylor.

Dopo Orsato (l'unico italiano presente nella top 10, vincitore dell'edizione 2010), Turpin e Oliver al quinto posto c'è proprio il fischietto inglese che nell'ultimo anno è stato preso di mira non soltanto dai tifosi della Roma. I giallorossi lo ricordano per la direzione di gara dubbia della finale di Europa League seguita da numerose proteste, comprese quelle di Mourinho che che nel parcheggio dello stadio gli ha urlato di tutto, ma in realtà anche in patria non è accolto con grande amore.

Gli inglesi infatti si sono spesso lamentati delle sue prestazioni e nonostante le rivolte dei tifosi è stato designato molte volte per dirigere i big match anche in questa stagione. Dopo una prestazione disastrosa e un rigore più che dubbio assegnato al Newcastle era stato spedito in Championship, la Serie B inglese, ma nonostante questo ha trovato posto nella top 5 dei migliori arbitri al mondo stilata dall'IFFHS.

La classifica ha creato numerose polemiche su tutti i social, in primis tra i giallorossi che ancora ricordano con grande amarezza le sue gesta in quella finale. "Taylor è quinto. È così pessimo che lo hanno inviato nella Serie B inglese" ha scritto un utente ricordando soltanto una delle recenti avventure dell'arbitro che è stato costantemente al centro delle discussioni nell'ultimo anno.