Bufera sull’arbitro Taylor designato per Chelsea-Liverpool: ignorata la richiesta dei tifosi I tifosi di Chelsea e Liverpool non hanno gradito la designazione dell’arbitro Taylor per la sfida tra Blues e Reds in vista della prima giornata di Premier. I sostenitori londinesi firmarono addirittura una petizione pur di non averlo più in campo nelle loro partite.

La Premier League è alle porta. Il weekend del 12 e 13 agosto vedrà scendere in campo il massimo campionato calcistico inglese nella sua prima giornata della stagione 2023/2024. Un appuntamento importante per capire quale squadra sarà capace di contendere al Manchester City campione in carica, il titolo d'Inghilterra. Occhi puntati su Arsenal, Manchester United, Chelsea e anche sul nuovo Tottenham di Postecoglou. Senza dimenticare il Liverpool di Klopp che dovrà subito vedersela col Chelsea che rappresenta a tutti gli effetti il primo match clou di stagione.

Una sfida che avrà sicuramente i riflettori puntati anche per vedere nuovamente all'opera Pochettino in Premier League alla guida dei Blues. La curiosità più grande per questa sfida però, oltre ai tanti campioni in campo, è sicuramente dettata dalla scelta della Federazione di designare l'arbitro Anthony Taylor per questa gara. Una decisione particolare che in realtà nasconde diverse considerazioni nonostante il parere negativo sia di Chelsea che di Liverpool.

Taylor sarà dunque in campo per dirigere il primo big match della nuova stagione. Una scelta non casuale quella della Federazione che ha voluto ridare fiducia al direttore di gara di Wythenshawe dopo quanto accaduto a seguito degli errori arbitrali in finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

Celebre il diverbio con Mourinho fin dentro al parcheggio dello stadio e la vergognosa aggressione in aeroporto da parte di alcuni sostenitori giallorossi proprio a seguito della sconfitta dei capitolini contro gli spagnoli alla Puskás Aréna di Budapest. Un modo per dimostrargli la totale fiducia dunque facendogli arbitrare una gara così importante. Peccato però che sia con il Chelsea che con il Liverpool, Taylor nella passata stagione sia stata protagonista in negativo.

I tifosi dei Blues avevano addirittura firmato una petizione da 160.000 sottoscrizioni pur di non averlo più protagonista in una loro partita dopo gli errori commessi durante il derby contro il Tottenham nel 4-4 finale. Un match contestato per gli errori arbitrali commessi sui gol assegnati agli Spurs che furono contestati anche da Tuchel, allora tecnico dei Blues:

“Vi posso assicurare che non sono solo i tifosi, lo pensa tutto lo spogliatoio". Taylor ebbe anche uno screzio pochi mesi dopo con Klopp che fu espulso da Taylor in una sfida dei Reds contro il Manchester City e il Brentford nella passata stagione contestando molto l'operato dell'arbitro. Ora Taylor si ritrova nuovamente di fronte le due squadre e dopo quanto accaduto anche in finale di Europa League, gestire la pressione sarà sicuramente la prima cosa da fare per lui affinché vada tutto liscio.