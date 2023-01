Tatarusanu sbaglia posizionamento e il Milan prende gol: fischi al portiere, San Siro non perdona Tatarusanu nel mirino dei tifosi del Milan: i rossoneri hanno subito tre gol in 30 minuti, non accadeva da undici anni, e due di queste reti sono sulla coscienza del portiere rumeno.

A cura di Vito Lamorte

Ciprian Tătărușanu nel mirino dei tifosi del Milan. Il portiere rossonero è da diverse settimane bersaglio da parte dei supporter del club campione d'Italia, perché secondo molti non è all'altezza di difendere la porta del club meneghino. Nel lunch match della prima giornata di ritorno della Serie A 2022-2023 contro il Sassuolo, la squadra di Stefano Pioli ha subito tre gol in 30 minuti di gioco e questa situazione non si verificava dal 2012 per il Diavolo.

L'imputato numero uno per questa situazione per molti fan del Milan è il portiere rumeno, che sarebbe colpevole in almeno due dei tre gol subiti nella prima frazione. Se sul gol di Defrel che ha aperto il match non ci sono responsabilità, nelle altre due marcature del Sassuolo qualche colpa dell'estremo difensore nato a Bucarest c'è.

In occasione del raddoppio dei neroverdi, Frattesi si è inserito tra le maglie della difesa rossonera e ha calciato sul palo di Tatarusanu, che ha bucato completamente l'intervento.

Poco dopo è arrivato il tris della squadra di Alessio Dionisi a San Siro. Da un corner di Traorè, è arrivato il colpo di testa di Berardi che ha colpito verso il centro della porta con il portiere rossonero posizionato male. Una giornata non positiva per il classe 1986.

Tatarusanu era stato preso di mira dallo stadio Meazza già al momento della lettura delle formazioni, quando c'è stato qualche fischio da parte dei tifosi rossoneri all'indirizzo di per il loro portiere.

Il Milan ha subito 12 goal nelle ultime cinque partite da 17 tiri nello specchio: un dato davvero preoccupante per Pioli e per il club rossonero.

