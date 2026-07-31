Tassio muore travolto da un muro abbattuto dal vento: l’incidente in un video di una telecamera di sicurezza

L’ex attaccante brasiliano Tassio è morto a 41 anni schiacciato dal crollo del muro di un’abitazione, abbattuto dalla violenza del vento: il calciatore non ha avuto scampo ed è morto sul colpo.

Il calcio brasiliano è in lutto per la tragica morte a 41 anni di Tassio Maia dos Santos, conosciuto da tutti col solo nome di Tassio, ex attaccante carioca che è rimasto schiacciato dal crollo del muro di un'abitazione durante la bufera di vento che in quelle ore si è abbattuta su Rio de Janeiro. Con lui ha perso la vita anche l'amico e socio in affari – nella sua attuale attività, dopo la fine della carriera – Vandre Cordeiro da Silva.

Tassio con la maglia del Botafogo

L'incidente fatale è avvenuto nel quartiere collinare di Santa Teresa a Rio. I due si trovavano a piedi lungo una strada vicino alla loro sede di lavoro, una sala di eventi, e stavano cercando di chiudere un cancello di ferro aperto dalla furia della tempesta, quando un muro di un'abitazione è crollato abbattendosi su di loro, a causa delle raffiche di vento superiori ai 100 chilometri all'ora. Entrambi sono stati travolti dai pesanti detriti e sono morti sul colpo sotto gli occhi di altri passanti.

L'incidente in cui Tassio ha perso la vita è stato registrato da una telecamera fissa posta sulla strada

Nel video registrato da una telecamera di sicurezza si vede il cedimento improvviso del muro che non ha lasciato scampo a Tassio e al suo amico. Il crollo ha colpito anche un'auto che era lì parcheggiata, mentre un'altra che stava passando è riuscita ad evitare per un pelo di essere travolta. Così come quattro pedoni, tra cui un bambino, sono riusciti a salvarsi per poco, restando solo avvolti dalla nube di polvere. L'incidente è il danno più grave della violenta bufera che ha colpito Rio proprio in quelle ore.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2019, Tassio si era stabilito proprio a Santa Teresa per gestire una sala eventi. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel calcio brasiliano, con messaggi da parte della Federcalcio dello Stato di Rio e di diversi club in cui aveva militato, tra cui il Botafogo, che ha voluto ricordarlo ufficialmente.

Chi era Tassio, possente attaccante brasiliano che ha girato il mondo

Nato a Rio de Janeiro nell'ottobre del 1984, Tassio era un centravanti fisicamente imponente, alto ben 1,93. L'attaccante ha avuto una carriera da vero e proprio giramondo del calcio. Ha debuttato tra i professionisti nel 2002 con il Sao Cristovao e, in 17 anni di attività agonistica, ha vestito le maglie di ben 27 squadre.

In patria ha giocato in club prestigiosi come il Botafogo – con cui nel 2015 ha vinto la Taca Guanabara, ovvero la prima fase del campionato Carioca – oltre ad aver indossato le maglie di Figueirense, Internacional, Volta Redonda, Bragantino, Bangu e Madureira. La sua carriera lo ha portato a girare il pianeta, giocando in Portogallo, Cipro, Corea del Sud, Grecia, Bulgaria, Cina, Emirati Arabi (con l'Hatta Club, dove è stato capocannoniere e campione di seconda divisione) e Costa Rica, prima di ritirarsi definitivamente nel 2019 con il Ferroviario in patria.