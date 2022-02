Tagliafico furioso, attacco pubblico all’Ajax: “Mi hanno fatto giocare anche con la testa rotta” Nicolas Tagliafico è una furia. Il terzino sinistro dell’Ajax ha attaccato pubblicamente il proprio club dopo l’ultima presa di posizione: “Mi hanno fatto giocare anche con la testa rotta”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nicolas Tagliafico è una furia. Il terzino sinistro argentino doveva essere uno degli ultimi colpi di mercato a gennaio. Di proprietà dell'Ajax, tra i migliori della squadra dei Lancieri negli ultimi quattro anni, il giocatore voleva fortemente compiere un salto di qualità in questa finestra di mercato. Il Barcellona aveva chiesto informazioni sul giocatore che era favorevole al suo trasferimento in Spagna, ma qualcosa non ha funzionato. L'Ajax ha posto resistenza e non trovando sostituti nell'immediato in quella zona di campo, ha deciso di trattenere Tagliafico.

Lo stesso terzino, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata ad ‘AS' ha sottolineato il proprio rammarico per questa presa di posizione degli olandesi: “Sono quattro anni che sto al club e gioco con la testa rotta, con gli occhiali protettivi, al 70% – ha detto con rabbia – Ho detto che avevo la caviglia gonfia e mi hanno chiesto se potevo esserci e ho detto di sì, che non ero al 100% ma ovviamente se hanno bisogno di me non dirò mai di no". Tagliafico è un fiume in piena: "Io ho dato tutto, ogni volta che me lo chiedevano c'ero, anche fuori dal campo c'erano buone occasioni e mi sono sempre schierato con gli interessi del club".

L'Ajax di certo non sarà contento di questo sfogo pubblico del giocatore che sembrava anche essere finito nel mirino del Napoli. Tagliafico attacca ancora il club olandese: "Ora che ricevo un'opportunità del genere e non mi lasciano partire, per questo mi deludono – aggiunge il giocatore – È un peccato perdere questa opportunità unica. Mi delude perché mi sono sempre allenato con grande professionalità". Tagliafico gioca all'Ajax dalla stagione 2017/2018 segnando 8 gol in 103 presenze siglando anche 13 assist. Un terzino sinistro completo che avrebbe fatto comodo al Barcellona in una fase di ricostruzione totale della squadra.