Tacconi in continuo miglioramento, il figlio Andrea si emoziona: “Papà ha fatto suoi primi passetti” Le condizioni di Stefano Tacconi sono in continuo miglioramento. Il figlio Andrea ha pubblicato un’altra storia di aggiornamento accompagnata dall’immagine della sua mano che stringe quella del papà, ancora ricoverato.

A cura di Fabrizio Rinelli

La paura, la corsa in ospedale, la speranza e poi il primo sospiro di sollievo che non ha però ancora cancellato l'angoscia di quei momenti. Stefano Tacconi è attualmente ricoverato al presidio riabilitativo Borsalino di Alessandria dal 14 giugno. L'ex portiere della Juventus era stato vittima di un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Un malore accaduto lo scorso aprile ad Asti dove si trovava per un evento benefico. Furono giorni d'angoscia totale che hanno fatto temere il peggio. Il figlio di Tacconi, Andrea, ha sempre tenuto aggiornati tutti attraverso i suoi profili social sottolineando ogni tappa del percorso riabilitativo e di recupero di suo papà.

Segnali positivi sono arrivati fin da subito e la sensazione che Tacconi potesse mollare non c'è mai stata, anzi, ha lottato e sta continuando a farlo, come un leone. Il timore che potesse accadere qualche altra complicazione si è avuto solo lo scorso 6 giugno quando Tacconi era stato nuovamente operato nonostante l'intervento fosse stato già previsto nel suo percorso di cura. Il figlio Andrea in questa settimane e mesi di tensione e di angoscia, oltre alle condizioni generali di suo papà, ha sottolineato soprattutto i progressi fatti da Tacconi, come quest'ultimo.

L’ultima stories di Andrea Tacconi sulle condizioni di papà Stefano.

"Una forza della natura" scrisse in una delle sue tante stories su Instagram di questi giorni, sottolineando lo spirito battagliero dell'ex portiere che non ha mai mollato in questa sua personalissima battaglia: "Sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo". Ora l'ultimo aggiornamento di Andrea è ancor più incoraggiante dopo quel messaggio d'amore scritto su un fogliettino e dedicato a sua moglie Laura: "Subito dopo l'operazione papà ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S+L (l'iniziale sua e di mia mamma) con love".

Andrea ha pubblicato un'altra stories, piuttosto significativa e importante. "Oggi con l'aiuto dei fisioterapisti papà ha fatto i suoi primi passetti, un'emozione indescrivibile", ha scritto Andrea Tacconi su Instagram. All'interno di questo messaggio poi Andrea ha anche inserito un emoji con un cuore e un quadrifoglio, simbolo di speranza e fortuna, ma soprattutto un'immagine forte, bella e molto significativa. Si vede infatti la foto della sua mano legata a quella del padre Stefano. Segnale di un significativo e continuo miglioramento delle condizioni di Tacconi che fa felice la sua famiglia e tutti i tifosi che dal primo momento hanno sempre fatto il tifo per lui.