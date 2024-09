video suggerito

Tabellone Coppa Italia 2024/25, gli incroci agli ottavi e quando si giocano le partite La Coppa Italia prevede in questa settimana i sedicesimi di finale. Le squadre che passeranno il turno sfideranno le otto teste di serie negli ottavi, in programma a dicembre.

A cura di Alessio Morra

La Coppa Italia in questa settimana vede i sedicesimi di finale, in campo otto squadre di Serie A e otto di Serie B. l clou è rappresentato da Napoli-Palermo. Stasera è in programma il derby Genoa-Sampdoria. Nel pomeriggio l'unica sfida tra squadre di B Pisa-Cesena. Poi la manifestazione si prenderà un piccolo break e ritornerà con le partite degli ottavi di finale, quelle in cui entrano in gioco le otto teste di serie nel mese di dicembre quando tra il 4 e il 18 scenderanno in campo anche Juventus, Inter e Milan.

Coppa Italia, il tabellone degli ottavi e gli incroci ai quarti

Il tabellone della Coppa Italia per gli ottavi andrà pian piano componendosi ma si conoscono già e da tempo le posizioni delle teste di serie. La Juve detentrice sfiderà il Cagliari negli ottavi e poi una tra Empoli e Fiorentina. Nella parte alta pure Bologna e Atalanta. Milan-Sassuolo è il primo accoppiamento della parte bassa del tabellone. La Roma sfiderà la vincente del derby di Genova. La Lazio attende Napoli o Palermo, l'Inter invece l'Udinese o la Salernitana.

Juventus-Cagliari

Fiorentina-Empoli

Bologna-vincente Monza-Brescia

Atalanta vincente Pisa-Cesena

Milan-Sassuolo

Roma-vincente Genoa-Sampdoria

Lazio-vincente Napoli-Palermo

Inter-vincente Udinese-Salernitana

Il tabellone, successivamente, dopo le sfide in programma tra il 4 e il 18 dicembre sarà definito con i quarti di finale, che saranno questi con le partite tra le vincenti dei rispettivi incontri:

Juventus/Cagliari-Fiorentina/Empoli

Bologna/Monza/Brescia-Atalanta/Pisa/Cesena

Milan/Sassuolo-Roma/Genoa/Sampdoria

Lazio/Napoli/Palermo-Inter/Udinese/Salernitana

Il tabellone della Coppa Italia 2024-2025.

Il calendario della Coppa Italia 2024/25, le date degli ottavi

Le date degli ottavi di finale di Coppa Italia non sono state ancora stabilite. O meglio. Si sa che gli incontri degli ottavi si terranno tra il 4 e il 18 dicembre. Tra qualche settimana la Lega di Serie A definirà il calendario delle partite. Facile immaginare che, come accaduto in passato, si terranno quattro partite tra martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre e altre quattro tra martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre.

Le partite degli ottavi si disputeranno in gara secca, così come quelle dei quarti che si disputeranno invece nel mese di febbraio. Le semifinali, invece con la formula della doppia sfida, si giocheranno nel mese di aprile. La finale si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il 14 maggio.