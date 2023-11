Szczesny esilarante dopo la Fiorentina: con una battuta spiega le difficoltà della Juve Szczesny dopo Fiorentina-Juventus ha regalato sorrisi con un’intervista esilarante. Il portiere ha scherzato anche sulla penalizzazione incassata nella scorsa stagione.

A cura di Marco Beltrami

Quando parla lascia sempre il segno, come con le sue parate. Wojciech Szczesny non è mai banale nelle interviste e lo ha confermato anche dopo la vittoria della Juventus in casa della Fiorentina. Schietto e ironico, il portiere polacco che ai microfoni di Sky ha scatenato anche le risate dei presenti in studio, affrontando in pochi secondi diversi argomenti.

Cosa pensa in particolare della lotta Scudetto Szczesny? Anche lui come Allegri, è convinto che la Juventus debba più pensare al vantaggio sull'Atalanta quinta in classifica che alla distanza dall'Inter capolista? Il portiere si conferma ancor più pragmatico del suo tecnico: "Siamo più contenti per il più 3 di oggi. È troppo presto per guardare la classifica, stiamo facendo bene portando a casa dei risultati positivi. Anche in trasferta e in partite difficili e siamo molto contenti di quello che stiamo facendo".

Fulminante poi la battuta sulla differenza dalla scorsa stagione, con il riferimento alla pesante penalizzazione incassata dalla Juventus per il caso plusvalenze: "Anche perché c'è la possibilità che quest'anno non ce ne tolgano altri 10. Quindi è sempre un passo in avanti. Siamo messi molto meglio rispetto l'anno scorso, anche se non so quanti punti abbiamo. Dobbiamo sempre fare un passo alla volta".

Quando si è trattato poi di spiegare cosa ha in più la Juventus stagionale rispetto al recente passato, Szczesny ha sottolineato con ironia anche il match di Firenze e in particolare la grande sofferenza della sua squadra che per larghi tratti si è dovuta difendere: "C'è uno spirito molto bello, siamo una squadra giovane e nessuno si sente più importante degli altri. Ci sono tanti giocatori che hanno margini di cresciti. E questa unione del gruppo anche nei momenti difficili, perché oggi abbiamo avuto circa 89′ di momenti difficili e ti fanno portare a casa il risultato". Non poteva trovare modo migliore per descrivere la serata della sua squadra.