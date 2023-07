Svolta nel calcio inglese: Hannah Dingley sarà la prima donna ad allenare una squadra maschile Hannah Dingley è diventata ufficialmente il nuovo allenatore del Forest Green in League Two. Si tratta della prima donna sulla panchina di una squadra maschile del calcio professionistico inglese.

A cura di Fabrizio Rinelli

Solo 6 vittorie delle 46 partite giocate nella passata stagione. Il Forest Green Rovers Football Club, noto semplicemente come Forest Green, club calcistico inglese con sede nella città di Nailsworth, con questo rendimento assolutamente mediocre non è riuscito ad evitare la retrocessione in Football League Two (quarta divisione inglese). Prima Dingley poi Duncan Ferguson, non sono riusciti nell'intento di conservare la categoria portando la società a cambiare completamente rotta sulla guida tecnica.

Quasi a sorpresa infatti il Forest Green ha ufficializzato l'ingaggio come nuovo allenatore di Hannah Dingley. Si tratta della prima donna allenatrice alla guida di una squadra maschile del calcio professionistico inglese. Sarà lei dunque a prendere in mano le redini della compagine di Nailsworth che l'ha vista iniziare a lavorare nel club con l'avvento della FGR Girls Academy nel 2021. Le sue enormi capacità, il carisma e la professionalità della Dingley hanno convinto la società a puntare su di lei per allenare la squadra maschile.

L'obiettivo è quello di riportare il club in League One, ovvero nella terza divisione inglese. Un traguardo ambizioso e assolutamente raggiungibile che fa leva proprio sulla bravura della Dingley. “Hannah è stata la scelta naturale per essere Head Coach ad interim della prima squadra e ha svolto un lavoro fantastico alla guida della nostra Academy ed è ben allineata con i valori del club" ha dichiarato la società in una nota. "Sono davvero entusiasta di questo prossimo passo della mia carriera – ha detto la Dingley dopo la nomina – Il ritiro è appena iniziato e l'intera stagione prenderà il via molto presto. È un momento emozionante nel calcio e sono grata per l'opportunità di fare un passo avanti e guidare un club così progressista e lungimirante”.

Già, perché nel 2015, sotto la presidenza di Dale Vince, il Forest Green diventò anche la prima squadra di calcio vegana al mondo, dotandosi inoltre di uno stadio (il The New Lawn) caratterizzato da numerose innovazioni eco-compatibili. Con questa nomina dunque Hannah Dingley diventerà la prima allenatrice donna nel calcio (maschile) inglese dando il via a un'autentica rivoluzione nel Regno Unito e in generale nel mondo del calcio.