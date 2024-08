Svolta in Premier League: gli arbitri dovranno dire per quale squadra fanno il tifo

video suggerito

Una notizia davvero particolare arriva dall'Inghilterra. Gli arbitri della Premier League dovranno dichiarare ufficialmente qual è la loro squadra del cuore. Una cosa che in Italia molto probabilmente non accadrà mai. Per evitare le polemiche, che sono scoppiate nello scorso campionato in piena lotta salvezza tra Luton e Nottingham Forest, il direttore degli arbitri inglesi ha deliberato per questa novità, che ora porterà i tifosi inglesi a scoprire per chi tifano i vari Taylor, Attwell, Oliver o Pawson.

Howard Webb, che stato uno degli arbitri più accrediti al mondo fino a qualche anno fa, è il direttore della PGMOL (Society of Professional Referees in English) ha spiegato che per evitare possibili conflitti d'interesse che verrà chiesto agli arbitri della Premier League di rendere noto per quale squadra di calcio fanno il tifo o quantomeno abbiano una simpatia.

Queste le parole di Webb: "Chiederemo agli arbitri di dichiarare eventuali interessi particolari all’inizio della stagione e nel corso della stagione se ci saranno cambiamenti. Esamineremo tali simpatie e apporteremo modifiche se riteniamo che possa esserci un conflitto di interessi se qualcuno si dichiara tifoso di una squadra. Gli arbitri dovranno farci sapere se hanno qualche legame personale con qualcuno che lavora in un club o siano dei sostenitori. Poi faremo una valutazione e ne terremo conto nell’assegnazione delle partite".

Le proteste del Nottingham Forest, con l'arbitro al VAR tifoso del Luton

Tutto nasce dalle polemiche del Nottingham Forest, che in modo ufficiale sui propri profili social protestò in occasione dell'incontro con l'Everton. Quella partita accese il fuoco a causa di rigori dati all'Everton e non assegnati invece al Nottingham. Il Forest, che perse (2-0) mentre lottava per salvarsi con il Luton, fece presente che in quella partita il responsabile del VAR era un tifoso proprio del Luton. Qualche settimana dopo, comunque, il Forest si salvò e il Luton retrocesse.