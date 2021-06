Svezia – Polonia è la partita valida per il terzo turno del Girone E degli Europei. Si gioca oggi mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 18 al Saint Petersburg Stadium, in contemporanea con Slovacchia-Spagna. Il Girone E è uno dei più intricati di questo Europeo. Tutte e quattro le formazioni che si sfideranno nell'ultima giornata hanno la possibilità di rientrare tra le squadre qualificate agli ottavi di Euro 2020 e anche di farlo da prima del raggruppamento. La nazionale di Andersson dopo due giornate è al comando del girone e proverà a mantenerla vincendo contro la Polonia di Sousa, fin qui una delle delusioni di Euro 2020. La Svezia si è confermata una squadra organizzatissima, nessun gol subito in due partite: 0-0 con la Spagna e successo di misura, 1-0 sulla Slovacchia. Mentre la Polonia è con l'acqua alla gola, solo un successo può aiutare Lewandowski e compagni. Il ko in avvio con la Slovacchia di Hamsik (per 2-1) potrebbe essere decisivo, mentre sabato la Polonia ha pareggiato 1-1 con la Spagna.

Partita: Svezia – Polonia

Svezia – Polonia Giorno: mercoledì 23 giugno 2021

mercoledì 23 giugno 2021 Orario: 18:00

18:00 Dove si gioca: Stadio San Pietroburgo

Stadio San Pietroburgo Canale TV : Sky

: Sky Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 3a giornata Girone E

Europei 2021, dove vedere Svezia-Polonia in TV su Sky

La partita tra la Svezia e la Polonia si disputa a San Pietroburgo e non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro. Svezia-Polonia si potrà seguire solo su Sky, che manderà in onda l'incontro sul canale Sky Sport al numero 253. Telecronaca di Marinozzi e Orsi.

Svezia-Polonia dove vederla in streaming

Sarà naturalmente possibile seguire in diretta streaming la partita tra la Svezia e la Polonia. Potranno vedere il match tra svedesi e polacchi in streaming gli abbonati di Sky che avranno la possibilità di farlo con l'app di Sky Go ma anche coloro che hanno l'abbonamento a Now Tv.

Le probabili formazioni di Svezia-Polonia agli Europei

Andersson non rinuncia all'attaccante Isak, il man of the match della partita con la Slovacchia. In avanti anche Berg. Sousa invece conferma la difesa a tre e in campo dovrebbe schierare quattro giocatori ‘italiani'. L'unica punta sarà Lewandowski.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Moder, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski.

Dove si gioca la partita

Lo stadio di San Pietroburgo è uno degli undici impianti che ospita gare degli Europei. La partita tra la Svezia e la Polonia sarà la sesta giocata in Russia di questo Europeo, ne seguirà poi una settima: uno dei quarti di finale, uno dei due programmati il 2 luglio.

Euro 2020, Svezia e Polonia nel girone E

La Svezia è al comando del Girone E con 4 punti, seguono poi la Slovacchia a 3, poi la Spagna (favorita della vigilia) con 2 punti, ultima la Polonia con 1 punto. Stasera si disputano Svezia-Polonia e Slovacchia-Spagna. Tutte e quattro queste nazionali possono passare agli ottavi, da prima, seconda o terza. Insomma tutto in bilico con due partite che promettono enormi emozioni.