video suggerito

Bayern Monaco-Arsenal, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni Bayern Monaco e Arsenal si scontrano nel ritorno dei quarti di finale per staccare i pass per le semifinali della Champions League: tutto quello che c’è da sapere sulla partita e sulle scelte degli allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il 2-2 nella gara d'andata tutto resta ancora aperto per Bayern Monaco e Arsenal: la sfida dell'Emirates ha portato non poche polemiche soprattutto per la direzione di gara da parte dell'arbitro e adesso i bavaresi proveranno a sfruttare il fattore casa per raggiungere la qualificazione alle semifinali della Champions League.

Il pareggio nell'andata dei quarti di finale ci regalerà un ritorno infuocato: il Bayern non ha vinto il campionato per la prima volta dopo 11 anni e per non restare a secco di trofei punterà tutto sull'Europa. Dall'altra parte l'Arsenal vuole dare prova di grande continuità e raggiungere il turno successivo battendo uno dei giganti europei. Chi vincerà questa sfida affronterà la vincente di Manchester City-Real Madrid.

Partita: Bayern Monaco-Arsenal

Data: mercoledì 17 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Allianz Arena, Monaco

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, quarti ritorno

Bayern Monaco-Arsenal in TV: orario e canale

La partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League si giocherà mercoledì 17 aprile alle ore 21:00. Sarà possibile seguire la gara in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta streaming

Bayern Monaco-Arsenal sarà disponibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguirla attraverso l'app SkyGo, mentre chi possiede un abbonamento potrà usufruire anche del servizio offerto da Infinity+. Inoltre sarà possibile acquistare il singolo evento anche su NOW. Per quanto riguarda l'app di Mediaset la telecronaca sarà a cura di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal

Il Bayern dovrà far fronte a diverse assenze, ma manderà in campo una formazione molto simile a quella vista nella partita d'andata. Tuchel punta ancora sulla difesa a quattro, in avanti invece Sané, Musiala e Gnabry faranno da supporto all'unica punta Kane.

Anche per Arteta ci saranno pochi cambi rispetto alla gara giocata una settimana fa. Odegaard, Jorginho e Rice formeranno la linea di centrocampo, alle spalle di Saka, Havertz e Gabriel Martinelli che saranno invece il tridente offensivo.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.