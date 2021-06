La Svezia si prende la vetta del Gruppo E centrando la prima vittoria agli Europei 2021. Il successo sulla Slovacchia, seppur di misura e raggiunto con estrema fatica, premia gli uomini di Andersson che salgono a 4 punti e mettono un piede agli ottavi di finale. In attesa della Spagna, la Svezia ora è prima, mentre la Slovacchia spreca una grandissima occasione per centrare una possibile clamorosa qualificazione anticipata.

Con la Spagna che ha balbettato al debutto nel Girone E, per Slovacchia e Svezia si sono aperte le porte della speranza per potersi qualificare alla fase successiva, gli ottavi di finale a Euro 2021. Un'occasione d'oro approfittando anche degli zero punti della Polonia ultima del gruppo dopo l'esordio. Soprattutto la Slovacchia ha vissuto la sfida contro gli svedesi come un vero e proprio spareggio per dare un colpo di frusta alla classifica.

Una gara che contava moltissimo e che le due formazioni hanno vissuto con l'ansia e la tensione di non poter sbagliare. Ne è nato un primo tempo avaro di emozioni e di bel gioco dove il tatticismo e la voglia di non perdere ha prevalso. Poche occasioni da gol, con Olsen e Dubravka impegnati pochissimo e mai in modo determinante. Un po' meglio la Svezia, che ha lasciato maggior iniziativa agli avversari ma ha mostrato un 4-4-2 più compatto e corale. Per la Slovacchia solo uno sterile possesso di palla e pochi spunti offensivi.

Nella ripresa il copione non cambia anche se è Andersson il primo a provare a cambiare qualcosa: il ct svedese effettua due cambi a inizio secondo tempo e la squadra si desta prendendo in mano la partita. Dopo il pericolo corso sul tiro di Ondrej Duda che da media distanza prova la giocata vincente con la palla che sfiora la traversa, prima Augustinsson e poi Danielson nell'arco di un paio di minuti sfiorano la rete del vantaggio svedese.

L'occasione più ghiotta è ancora in mano della Svezia che sbaglia nel cuore della ripresa con Isak la cui incornata non trova lo specchio della porta slovacca. Il break decisivo arriva però nei 20 minuti finali quando la Svezia ottimizza il pressing con l'azione che porterà al rigore: Quasion viene atterrato in area dal portiere Dubravka, in netto ritardo. Dal dischetto Forsberg non sbaglia e spacca la partita trovando il gol che vale i tre punti ma soprattutto la vetta solitaria in classifica, in attesa della Spagna.