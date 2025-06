video suggerito

Svaligiata la casa di Kvaratskhelia: gioielli, borse e orologi nel ricco bottino Brutta sorpresa per Khvicha Kvaratskhelia durante la vacanza a Cannes, condivisa col compagno di nazionale Zuriko Davitashvili: l'abitazione presa in affitto è stata svaligiata, ricco il bottino.

A cura di Paolo Fiorenza

La vacanza di Khvicha Kvaratskhelia è stata rovinata dal furto che ha subìto qualche ora fa nell'abitazione affittata a Cannes, dove si trovava assieme al compagno di nazionale Zuriko Davitashvili. Ricco il bottino, visto che i ladri hanno portato via gioielli, borse e orologi, evidentemente tutti prodotti di lusso e di grande valore. Fortunatamente in quel momento il gruppo – c'erano anche le famiglie dei due calciatori – era uscito in giro per la città della Costa Azzurra (era sabato sera) e nessuno è rimasto ferito o ha patito alcuna conseguenza personale dall'azione malavitosa.

La notizia – che è stata data dai media georgiani – getta un'ombra sulla stagione indimenticabile vissuta dal 24enne campione di Tbilisi, che ha messo in bacheca uno storico Triplete col PSG, col culmine della Champions League stravinta sull'Inter, dopo peraltro aver contribuito nella prima parte di stagione allo Scudetto del Napoli, che ha lasciato il 17 gennaio in cambio di 70 milioni più 5 di bonus.

È il secondo furto subìto da Kvaratskhelia dopo quello del 2022 a Napoli

È la seconda volta che Kvaratskhelia finisce in cronaca non sportiva per un episodio di criminalità di cui è vittima. La prima circostanza era occorsa quando era appena arrivato al Napoli dalla Dinamo Batumi nel 2022, peraltro con maggior pericolo per il calciatore: all'inizio di novembre i ladri si erano introdotti nella sua casa di Cuma, mentre il georgiano dormiva al secondo piano. In quell'occasione avevano preso solo le chiavi della sua macchina, una Mini Countryman, portandola poi via, mentre il giocatore dal canto suo non si era accorto di nulla.

"È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averlo salvato – aveva raccontato all'epoca il padre di Kvaratskhelia – Qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere se Khvicha avesse scoperto che i ladri erano lì". Il calciatore del Napoli aveva poi cambiato casa, spostandosi più in centro, mentre la vettura sarebbe stata ritrovata dopo qualche giorno. Stavolta il danno, a quanto risulta, è decisamente maggiore.