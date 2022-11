Napoli, rubata l’automobile di Kvaratskhelia. I ladri entrati nel suo parco Il furto è avvenuto nella notte a Cuma, Pozzuoli, dove il calciatore georgiano del Napoli vive.

A cura di Valerio Papadia

Disavventura per il nuovo beniamino dei tifosi del Napoli, il calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, che questa notte ha subito il furto della sua automobile. Stando a quanto si apprende, i ladri sono entrati nel parco in cui vive il calciatore, a Cuma, Pozzuoli, nella provincia partenopea: dalle prime informazioni, Khvicha era in casa al momento del furto, ma se n'è accorto soltanto successivamente. Il calciatore georgiano ha denunciato regolarmente il furto alle forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto.

Rubate le auto di Spalletti, Demme e Zielinski: i precedenti

Khvicha Kvaratskhelia è, purtroppo, soltanto l'ultimo tra giocatori e allenatori del Napoli che hanno subito il furto della propria automobile. Nell'ottobre del 2021, nel giro di pochi giorni, vennero rubate le automobili dell'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, e del centrocampista Diego Demme. L'auto del tecnico, una Fiat Panda, venne rubata in corso Vittorio Emanuele, all'esterno dell'Hotel Britannique, dove il mister alloggiava; quella di Demme, invece, una Fiat 500 Abarth, venne rubata in zona Posillipo.

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski, invece, è stato vittima di uno strano furto, all'interno della sua auto. Nel novembre del 2019, a Varcaturo, frazione di Giugliano, al calciatore vennero rubati lo stereo e il navigatore; inoltre, al centrocampista vennero sottratti anche i documenti dell'auto che si trovavano all'interno.