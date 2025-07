Napoli, riaprono il Parco del Poggio e i Giardini della Dichiarazione Universale

video suggerito

Riaprono a Napoli i Giardini della Dichiarazione Universale, il 3 luglio, e il Parco del Poggio, il prossimo 8 luglio con il cinema all'aperto gratuito.

A cura di Vincenzo Cimmino

Parco del Poggio, immagine di repertorio

Riaprono a Napoli i Giardini della Dichiarazione Universale e il Parco del Poggio. I primi il prossimo 3 luglio e il secondo, con il cinema all'aperto gratuito, il prossimo 8 luglio. I Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, in via Cortese all'Arenella, tornano fruibili dopo importanti opere di riqualificazione e valorizzazione. Con i lavori è stato realizzato il totale rinnovamento dell'area giochi mediante l'installazione di nuove attrezzature: un'altalena, due giochi a molla, un pannello educativo, una casetta e uno scivolo, tutto posato su una pavimentazione antitrauma in gomma colata per garantire la massima sicurezza dei più piccoli.

Nuova area gioco all'interno dei Giardini

L'attenzione si è poi spostata sulle recinzioni perimetrali, revisionate e verniciate, e sui nuovi arredi urbani, panchine, gazebo, tavoli pic-nic e cestini. Gli interventi sul verde hanno riguardato la manutenzione ordinaria e la nuova piantumazione di essenze arboree e ornamentali restituendo decoro, vivibilità e bellezza all'intero spazio. Tutta la progettazione ha tenuto conto del principio dell'inclusività, assicurando la piena accessibilità anche alle persone diversamente abili. Completa l'intervento un pannello informativo che richiama i principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che dà il nome al luogo.

Area giochi dei Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Martedì 8 luglio a partire dalle 10 sarà la volta della riapertura del Parco del Poggio ai Colli Aminei. Per celebrare l'evento il luogo ospiterà un'arena cinematografica estiva in cui, per sette serate, verranno proiettati recenti successi e capolavori di animazione per intrattenere bambini, giovani e adulti. La rassegna gratuita – parte della programmazione culturale per l'estate a Napoli – inizierà venerdì 11 luglio per terminare giovedì 17, con l'inizio delle proiezioni previsto alle 21 e fino a esaurimento posti disponibili.

La rassegna cinematografica gratuità prenderà il via venerdì 11 luglio

La serata d'apertura, l'11, vedrà protagonista Little Miss Sunshine (2006), film diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Il giorno dopo, il 12, sarà la volta di Fargo (1996), capolavoro dei fratelli Coen premiato per la miglior regia al 49° Festival di Cannes. Domenica 13 si continuerà con Full Monty – Squattrinati organizzati (1997) di Peter Cattaneo. Il quarto giorno, il 14, Napoli tornerà al centro della kermesse con Ammore e malavita (2017), musical diretto dai Manetti Bros miglior film ai David di Donatello 2018.

Si resterà a Napoli anche il 15, quinto giorno della manifestazione, con Mixed by Erry (2023), storia di Enrico Frattasio narrata da Sydney Sibilia miglior commedia ai Nastri d'argento 2023. Spazio ai più piccoli il penultimo giorno, mercoledì 16, con Shrek (2001), film d'animazione diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, primo capitolo della fortunata serie. Chiuderà la rassegna, giovedì 17 luglio, Un pesce di nome Wanda (1988), commedia sentimentale diretta da Charles Crichton.