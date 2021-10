Rubate le auto di Spalletti e Demme: avevano due tra le utilitarie più ricercate dai ladri a Napoli Sono in corso indagini sui furti delle automobili di Luciano Spalletti e Diego Demme, rispettivamente allenatore e centrocampista del Calcio Napoli. La Procura dovrà valutare se tra i due episodi esiste un nesso. Le due vetture, una Fiat 500 e una Panda, sono tra le più ricercate dai ladri tra Napoli e provincia.

A cura di Nico Falco

Prima l'automobile di Diego Demme, poi quella di Luciano Spalletti, entrambe svanite nel nulla. Due episodi avvenuti nel giro di pochi giorni e c'è già chi ipotizza un collegamento, magari una intimidazione al Calcio Napoli per tutelare qualche interesse criminale che potrebbe ruotare intorno alla squadra. Ma la realtà, a meno di sviluppi clamorosi, potrebbe essere molto più banale: semplicemente, le automobili rubate all'allenatore e al centrocampista del Napoli, una Panda e una Fiat 500, sono tra le più ricercate dai ladri, come emerso da una elaborazione di Fanpage.it sui colpi di una banda responsabile di 100 furti in pochi mesi.

Rubate le auto di Spalletti e Demme a Napoli

Il furto è avvenuto nella notte lungo il corso Vittorio Emanuele, nel centro di Napoli, nei pressi dell'hotel Britannique, dove il mister alloggia. Giovedì sera, tornato tardi all'albergo, Spalletti aveva deciso di lasciare l'automobile in strada e non nel garage, probabilmente per risparmiare tempo al mattino successivo quando avrebbe dovuto raggiungere Castel Volturno. Venerdì, però, l'amara sorpresa: la Panda era sparita. Il furto è stato regolarmente denunciato alla Polizia di Stato e l'allenatore si è fatto accompagnare centro sportivo azzurro per la conferenza stampa in vista del match contro il Torino.

Martedì era toccata a Demme: la sua automobile, una Fiat 500 Abarth, è stata rubata mentre la moglie era in un negozio nella zona di Posillipo. Sui due episodi sono in corso indagini, la Procura aprirà un fascicolo affidato al pm Sergio Amato, del pool reati da stadio, per accertare un eventuale collegamento.

La classifica delle automobili più rubate a Napoli

Le due automobili, una Fiat 500 Abarth e una Fiat Panda, sono tra le vetture attualmente più rubate, la seconda soprattutto per la grande diffusione. La "classifica", estrapolata da Fanpage.it, viene fuori dai dati dei furti consumati di una banda che nel 2019, tra Napoli e provincia, aveva rubato 100 automobili nel giro di 8 mesi. Era venuto fuori che l'automobile più ricercata da quel gruppo era la Renault Clio (al primo posto con 20 furti), seguita dalla Fiat 500 e dalla Fiat Panda, secondo posto pari "merito" con 14 furti.