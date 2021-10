Rubata l’automobile di Luciano Spalletti, allenatore del Calcio Napoli Luciano Spalletti, allenatore del Calcio Napoli, è stato derubato dell’automobile, una Fiat Panda, trafugata questa mattina. La vettura era parcheggiata lungo il corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell’hotel Britannique, dove la squadra va in ritiro prima delle partite casalinghe. È stata sporta denuncia, indaga la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Brutta sorpresa per Luciano Spalletti, neo allenatore del Calcio Napoli: il mister è stato vittima del furto dell'automobile, rubata in città nelle scorse ore. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la vettura, una Fiat Panda, è stata trafugata nella mattinata di oggi mentre era parcheggiata lungo il corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'hotel Brittanique, dove l'allenatore per il momento alloggia e dove la squadra va in ritiro prima delle partite casalinghe.

La denuncia è stata regolarmente sporta, indaga la Polizia di Stato. Non è detto che i ladri abbiano rubato l'automobile consapevoli di chi fosse il proprietario; è infatti possibile che abbiano agito attirati semplicemente dal modello, tra i più rubati perché tra quelli maggiormente diffusi e quindi facilmente rivendibile anche come pezzi di ricambio.