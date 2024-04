video suggerito

Ruba un'auto, ma resta bloccato nel traffico: arrestato ladro di 26 anni È accaduto a Ottaviano, nella provincia di Napoli. Il 26enne ha anche aggredito il proprietario dell'auto rubata e due passanti.

A cura di Valerio Papadia

Ha rubato un'auto, nonostante fosse stato scoperto dal proprietario, ma i suoi piani sono stati rovinati dal traffico: a Ottaviano, nella provincia di Napoli, un giovane di 26 anni – E.F. le sue iniziali, originario del Rione Don Guanella e già noto alle forze dell'ordine – è stato arrestato dai carabinieri.

Poco prima della mezzanotte di ieri, lunedì 22 aprile, il 26enne si è avvicinato a una Fiat Panda parcheggiata in strada e l'ha rubata; in quel frangente, però, è stato scoperto dal proprietario, così si è messo alla guida della vettura rubata ed è scappato. La vittima, però, insegue il ladro e, nel frattempo, allerta i carabinieri. I piani del 26enne, però, vengono rovinati dal traffico automobilistico: l'auto rubata rimane imbottigliata in via Zabatta. Il ladro, a quel punto, ha abbandonato la vettura e ha proseguito la fuga a piedi, aggredendo il proprietario del veicolo e due passanti che erano intervenuti per fermarlo.

Nel frattempo, però, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ottaviano, che hanno bloccato il 26enne e lo hanno arrestato; il giovane è stato portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio.