Auto sbanda e si ribalta, il conducente resta schiacciato: morto 48enne nell'Avellinese Il tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Guardia dei Lombardi, nella provincia di Avellino: la vittima è un uomo di 48 anni del posto.

A cura di Valerio Papadia

È di un morto, purtroppo, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 23 luglio, a Guardia dei Lombardi, nella provincia di Avellino: la vittima è un uomo di 48 anni del posto. Intorno alle 23.40 di ieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, sono intervenuti in via Roma, allertati per il grave incidente stradale: il 48enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua automobile, che ha dapprima impattato contro tre vetture in sosta e si è poi ribaltata.

All'arrivo dei pompieri, però, il 48enne era già deceduto: l'uomo è infatti rimasto schiacciato sotto la sua auto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi e quelli della stazione di Morra De Sanctis, che hanno svolto tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente. Dopo i rilievi dei militari dell'Arma, il corpo dell'uomo è stato recuperato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi.