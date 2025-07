Scontro frontale auto-moto a Nola, morto 26enne: era papà di un bimbo piccolo

Immagine di repertorio

Scontro tra auto e moto a Piazzolla di Nola, morto un 26enne: era papà di un bambino piccolo. Il violento incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 luglio, sulla strada provinciale che collega Nola a Palma Campania, in provincia di Napoli. Il sinistro è avvenuto all’altezza di contrada Cappella Spirito, nei pressi del noto Ciccio’s Bar, questa mattina. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri sull'incidente di Piazzolla di Nola

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Nola, con i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Piazzolla, che hanno avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro frontale sarebbero rimaste coinvolti uno scooter, guidato dal 26enne, e un'auto Fiat Panda, condotta da una donna. Il mezzo a due ruote proveniva da Palma Campania e viaggiava in direzione Nola quando si è scontrato con la Panda, per motivi ancora in corso di accertamento.

L'impatto è stato molto violento. Il motociclista sarebbe stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. Il corpo del ferito è stato poi ritrovato a circa 20 metri dal mezzo. Il 26enne ha riportato gravi lesioni. Ferita lievemente la donna al volante, che è stata trasportata in codice verde in ospedale. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118. Ma il 26enne è deceduto, nonostante il tentativo disperato di salvargli la vita. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso, raccolto le testimonianze. I due veicoli sono stati sequestrati, mentre la salma del 26enne è stata messa a disposizione della magistratura.