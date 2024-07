video suggerito

Il kit del ladro d'auto: in un centro commerciale si ruba una vettura in pochi secondi Ladri puntavano ad una jeep parcheggiata nel centro commerciale "Grande Sud" di Qualiano. Arrestati. Il kit per i furti è stato sequestrato.

A cura di Redazione Napoli

Un set di telecomandi con varie frequenze, le più comuni, per aprire l'auto. Un chiavistello per rompere, nel caso le "buone maniere" non servissero" e un connettore per tentare di scardinare la centralina con la messa in moto e far partire la vettura. Ogni auto hai i suoi meccanismi e i suoi sistemi di sicurezza standard e aggiuntivi. I tre ladri arrestati a Qualiano, hintlerand napoletano, per tentato furto e resistenza, puntavano ad una Jeep Renegade, valore medio circa 32mila euro sul mercato.

Il tutto è avvenuto nel centro commerciale "Grande Sud" di Qualiano, dove i carabinieri facevano effettuando un servizio ad hoc volto proprio al contrasto dei furti. La pattuglia nota una Peugeot 208 con i tre a bordo che si affiancano alla Jeep Renegade. Pochi secondi e l’auto viene messa in moto. L’azione dei carabinieri è altrettanto rapida e parte l’inseguimento con i tre che risalgono sulla Peugeot. La fuga dura poche centinaia di metri. I tre tentano alla fine di fuggire a piedi ma vengono tutti bloccati e arrestati. Il kit per i furti è stato sequestrato.