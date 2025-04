Agguato davanti al centro commerciale Elefantino di Alife (Caserta). Due feriti, preso l’aggressore

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Agguato ad Alife, in provincia di Caserta: un uomo spara e ferisce due persone davanti al centro commerciale "L'Elefantino" in in zona Quadrivio Pioppetta ad Alife, comune alle pendici del massiccio del Matese. Il fatto è avvenuti in mattinata: un uomo ha esploso diversi colpi di arma da fuoco ferendo i due soggetti, stati trasportati dal 118 agli ospedali di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca.

Panico davanti alla struttura commerciale ovviamente affollata di persone a quell'ora. L'aggressore – che sarebbe un anziano del posto – è stato bloccato ed è anch'egli in ospedale poiché – questa è la ricostruzione – sarebbe caduto ferendosi alla testa. I carabinieri di Piedimonte Matese conducono le indagini per chiarire la dinamica e il movente. Visionati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza in zona. I feriti da colpi d'arma da fuoco non sarebbero in imminente pericolo di vita.