Grave blackout in centro a Caserta, chiudono la Reggia e gli uffici del Comune Un grave blackout ha interessato il centro di Caserta nella tarda mattinata di oggi: chiusi gli uffici del Comune e la Reggia.

A cura di Valerio Papadia

Un grave guasto alla rete elettrica pubblica, con conseguente blackout, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 luglio, nel centro di Caserta. Il blackout ha provocato grossi disagi: sia la Reggia di Caserta che gli uffici del Comune, che sorgono in piazza Vanvitelli, sono stati costretti a chiudere. I tecnici dell'Enel sono già intervenuti e stanno lavorando per cercare di riparare il guasto, ma non sono ancora noti i tempi di ripristino dell'energia elettrica in zona.

Il Palazzo Reale progettato da Luigi Vanvitelli, in una nota, ha infatti comunicato: "A causa di un grave guasto elettrico che ha interessato la zona di Piazza Vanvitelli e Corso Trieste a Caserta, la Reggia di Caserta si vede costretta a disporre la chiusura al pubblico a partire da questo momento. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione".

Un analogo avviso è stato diramato anche dal Comune di Caserta: "Si avvisa la cittadinanza che, a causa della perdurante mancanza di energia elettrica presso il centro della città, gli uffici comunali aperti al pubblico, sia della sede centrale di Piazza Vanvitelli che di quelle periferiche, resteranno chiusi oggi, giovedì 3 luglio, ad eccezione degli uffici dello Stato Civile, cimitero cittadino e di Casola e la Biblioteca comunale".